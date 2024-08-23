https://sarabic.ae/20240823/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الدولة-الفلسطينية-تعني-وجود-قاعدة-إيرانية-في-غزة-والضفة-1092019023.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: الدولة الفلسطينية تعني وجود قاعدة إيرانية في غزة والضفة

وزير الخارجية الإسرائيلي: الدولة الفلسطينية تعني وجود قاعدة إيرانية في غزة والضفة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن قيام دولة فلسطينية يعني وجود قاعدة إيرانية في غزة والضفة الغربية كما هو الحال في عدد من الدول العربية، مؤكدا أن... 23.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-23T07:25+0000

2024-08-23T07:25+0000

2024-08-23T07:25+0000

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وكتب كاتس عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لقد سيطرت إيران وحماس على القضية الفلسطينية".وتابع: "هذا يهدد المراكز السكانية، ومسارات الطيران، وطرق الشحن، والمراكز الاقتصادية في إسرائيل".وأتم قائلا: "لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".يذكر أن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، كان قد صوت الشهر الماضي، بأغلبية على قرار يؤكد رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في المنطقة الواقعة غرب الأردن.واعتبر الكنيست أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".وتعترف أكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، باستثناء دول غرب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، في خطوة أدانتها إسرائيل واعتبرتها عقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.كما أكدت الأمم المتحدة أن "الطريق الوحيد إلى تحقيق السلام المستدام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتمثل في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين".وأضاف أن "إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقابلة للاستمرار، يجب أن تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن في إطار حدود آمنة ومعترف بها قائمة على حدود 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".

https://sarabic.ae/20240718/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قرار-الكنيست-ضد-إقامة-دولة-فلسطينية-هو-رسالة-قوية-للعالم-1090916691.html

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