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09:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20240824/الأمم-المتحدة-84-من-قطاع-غزة-أصبح-الآن-ضمن-منطقة-الإخلاء-1092065809.html
الأمم المتحدة: 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء
الأمم المتحدة: 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة، أن "ما لا يقل عن 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء"، مقدرة أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T13:04+0000
2024-08-24T13:05+0000
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وقال جورجيوس بيتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن "أوامر الإخلاء صدرت في أغسطس وحده كل يومين تقريبا وأدت إلى تشريد ما يقرب من 250 ألف شخص"، مؤكدا نزوح العديد من الأشخاص هنا أكثر من 10 مرات.وأصدر الجيش الإسرائيلي، 13 أمر إخلاء، منذ 22 يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب بشكل كبير، في حين دفع المزيد من الفلسطينيين إلى داخلها أكثر من أي وقت مضى.وقالت القوات الإسرائيلية، إن "عمليات الإخلاء ضرورية لأن حماس أطلقت صواريخ من داخل المنطقة الإنسانية"، داعيا الفلسطينيين بالفرار على الفور، قائلا إن "الجيش سيعمل قريبا بالقوة ضد نشطاء حماس في المنطقة".وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240824/بايدن-يبحث-مع-السيسي-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1092058224.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الأمم المتحدة: 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء

13:04 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 24.08.2024)
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة، أن "ما لا يقل عن 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء"، مقدرة أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب.
وقال جورجيوس بيتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن "أوامر الإخلاء صدرت في أغسطس وحده كل يومين تقريبا وأدت إلى تشريد ما يقرب من 250 ألف شخص"، مؤكدا نزوح العديد من الأشخاص هنا أكثر من 10 مرات.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، 13 أمر إخلاء، منذ 22 يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب بشكل كبير، في حين دفع المزيد من الفلسطينيين إلى داخلها أكثر من أي وقت مضى.
وقالت القوات الإسرائيلية، إن "عمليات الإخلاء ضرورية لأن حماس أطلقت صواريخ من داخل المنطقة الإنسانية"، داعيا الفلسطينيين بالفرار على الفور، قائلا إن "الجيش سيعمل قريبا بالقوة ضد نشطاء حماس في المنطقة".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
بايدن يبحث مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة
06:09 GMT
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأمم المتحدة: 84 % من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء13:17 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
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