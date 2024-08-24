https://sarabic.ae/20240824/الأمم-المتحدة-84-من-قطاع-غزة-أصبح-الآن-ضمن-منطقة-الإخلاء-1092065809.html
الأمم المتحدة: 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء
الأمم المتحدة: 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء
سبوتنيك عربي
أعلنت الأمم المتحدة، أن "ما لا يقل عن 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء"، مقدرة أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T13:04+0000
2024-08-24T13:04+0000
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وقال جورجيوس بيتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن "أوامر الإخلاء صدرت في أغسطس وحده كل يومين تقريبا وأدت إلى تشريد ما يقرب من 250 ألف شخص"، مؤكدا نزوح العديد من الأشخاص هنا أكثر من 10 مرات.وأصدر الجيش الإسرائيلي، 13 أمر إخلاء، منذ 22 يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب بشكل كبير، في حين دفع المزيد من الفلسطينيين إلى داخلها أكثر من أي وقت مضى.وقالت القوات الإسرائيلية، إن "عمليات الإخلاء ضرورية لأن حماس أطلقت صواريخ من داخل المنطقة الإنسانية"، داعيا الفلسطينيين بالفرار على الفور، قائلا إن "الجيش سيعمل قريبا بالقوة ضد نشطاء حماس في المنطقة".وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240824/بايدن-يبحث-مع-السيسي-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1092058224.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
الأمم المتحدة: 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء
13:04 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 24.08.2024)
أعلنت الأمم المتحدة، أن "ما لا يقل عن 84% من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء"، مقدرة أن 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة نزحوا خلال فترة الحرب.
وقال جورجيوس بيتروبولوس، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن "أوامر الإخلاء صدرت في أغسطس
وحده كل يومين تقريبا وأدت إلى تشريد ما يقرب من 250 ألف شخص"، مؤكدا نزوح العديد من الأشخاص هنا أكثر من 10 مرات.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، 13 أمر إخلاء، منذ 22 يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي أدى إلى تقليص مساحة المنطقة الإنسانية التي أعلنتها إسرائيل في بداية الحرب بشكل كبير، في حين دفع المزيد من الفلسطينيين إلى داخلها أكثر من أي وقت مضى.
وقالت القوات الإسرائيلية، إن "عمليات الإخلاء ضرورية لأن حماس أطلقت صواريخ من داخل المنطقة الإنسانية"، داعيا الفلسطينيين بالفرار على الفور، قائلا إن "الجيش سيعمل قريبا بالقوة ضد نشطاء حماس في المنطقة".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا
على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.