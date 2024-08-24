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https://sarabic.ae/20240824/البيت-الأبيض-بايدن-وأمير-قطر-يبحثان-هاتفيا-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-القاهرة-1092056017.html
البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر يبحثان هاتفيا مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة
البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر يبحثان هاتفيا مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة
سبوتنيك عربي
ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T01:20+0000
2024-08-24T01:59+0000
البيت الأبيض
جو بايدن
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
العالم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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القاهرة - سبوتنيك. وقال البيان: "تحدث الرئيس (الأمريكي جو) بايدن هاتفيًا اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقشا مدى الحاجة الملحة إلى إنهاء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بموجب الاقتراح الشامل الذي أصبح الآن على الطاولة، والذي من شأنه إطلاق سراح الرهائن، وتقديم الإغاثة المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".وأضاف، "ناقش الزعيمان المحادثات المقبلة في القاهرة والجهود المبذولة لإزالة أي عقبات متبقية أمام الاتفاق، وشكر الرئيس بايدن الشيخ تميم على قيادته، واتفقا على البقاء في تنسيق وثيق بشكل مباشر ومن خلال فرقهما خلال الأيام المقبلة".وحمّلت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن إمكانية إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، بسبب وضعه شروطاً جديدةً تشمل رفضه وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم، ومعبر رفح، وممر فيلادلفيا.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إصرار إسرائيل على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، "لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح"؛ في إشارة إلى حركة حماس.وأصدر الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، في وقت سابق، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أن الولايات المتحدة قدمت بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، لكلا الطرفين (حماس وإسرائيل) اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن، في 31 مايو/ أيار 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735.
https://sarabic.ae/20240823/صواريخ-حزب-الله-تصيب-قاعدة-جوية-للجيش-الإسرائيلي-1092055021.html
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البيت الأبيض, جو بايدن, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
البيت الأبيض, جو بايدن, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , العالم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

البيت الأبيض: بايدن وأمير قطر يبحثان هاتفيا مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة

01:20 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 01:59 GMT 24.08.2024)
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة والجهود المبذولة لإزالة أي عقبات متبقية، إضافة إلى أهمية التوصل لاتفاق يتضمن تقديم الإغاثة المنقذة لحياة للمدنيين في غزة وتهدئة التوترات الإقليمية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال البيان: "تحدث الرئيس (الأمريكي جو) بايدن هاتفيًا اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقشا مدى الحاجة الملحة إلى إنهاء وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بموجب الاقتراح الشامل الذي أصبح الآن على الطاولة، والذي من شأنه إطلاق سراح الرهائن، وتقديم الإغاثة المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".
وأضاف، "ناقش الزعيمان المحادثات المقبلة في القاهرة والجهود المبذولة لإزالة أي عقبات متبقية أمام الاتفاق، وشكر الرئيس بايدن الشيخ تميم على قيادته، واتفقا على البقاء في تنسيق وثيق بشكل مباشر ومن خلال فرقهما خلال الأيام المقبلة".
وحمّلت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن إمكانية إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، بسبب وضعه شروطاً جديدةً تشمل رفضه وقفا دائما لإطلاق النار في غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم، ومعبر رفح، وممر فيلادلفيا.
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
صواريخ "حزب الله" تصيب قاعدة جوية للجيش الإسرائيلي
أمس, 22:00 GMT
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إصرار إسرائيل على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، "لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح"؛ في إشارة إلى حركة حماس.
وأصدر الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، في وقت سابق، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه أن الولايات المتحدة قدمت بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، لكلا الطرفين (حماس وإسرائيل) اقتراحاً يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن، في 31 مايو/ أيار 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 15 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:08 GMT
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