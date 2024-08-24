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الفلبين تتهم الصين بإطلاق قنابل مضيئة على طائرة تابعة لها في بحر الصين الجنوبي
الفلبين تتهم الصين بإطلاق قنابل مضيئة على طائرة تابعة لها في بحر الصين الجنوبي
سبوتنيك عربي
اتهمت الفلبين، اليوم السبت، الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي، قرب جزر متنازع عليها بين البلدين. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T07:50+0000
2024-08-24T07:50+0000
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وقالت الحكومة الفلبينية، في بيان، إن مقاتلة صينية أطلقت قنابل مضيئة مرات عدة على مسافة قريبة بشكل خطير من طائرة دورية فلبينية قرب منطقة سكاربورو ريف في 19 أغسطس/آب.وأضاف البيان أن الطائرة نفسها اُستهدفت بعد 3 أيام بقنابل مضيئة أُطلقت من منطقة سوبي ريف التي تسيطر عليها الصين.كما دعا البيان إلى "التوقف فوراً عن كل الأعمال الاستفزازية والخطيرة".وأمس الجمعة، أعلنت بكين أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي.وقالت وزارة الخارجية إن الصين ستواصل "حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم، وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها".وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب عبور السفن والطائرات من بحر الصين الجنوبي، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
https://sarabic.ae/20240816/الدفاع-الصينية-الفلبين-تدعو-الذئاب-وأضحت-بيدقا-في-أيدي-جهات-خارجية-1091833118.html
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الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الفلبين تتهم الصين بإطلاق قنابل مضيئة على طائرة تابعة لها في بحر الصين الجنوبي

07:50 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Johnson Laiبحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Johnson Lai
تابعنا عبر
اتهمت الفلبين، اليوم السبت، الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدوريات التابعة لها في بحر الصين الجنوبي، قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.
وقالت الحكومة الفلبينية، في بيان، إن مقاتلة صينية أطلقت قنابل مضيئة مرات عدة على مسافة قريبة بشكل خطير من طائرة دورية فلبينية قرب منطقة سكاربورو ريف في 19 أغسطس/آب.
وأضاف البيان أن الطائرة نفسها اُستهدفت بعد 3 أيام بقنابل مضيئة أُطلقت من منطقة سوبي ريف التي تسيطر عليها الصين.
كما دعا البيان إلى "التوقف فوراً عن كل الأعمال الاستفزازية والخطيرة".
بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
الدفاع الصينية: الفلبين "تدعو الذئاب" وأضحت "بيدقا" في أيدي جهات خارجية
16 أغسطس, 20:27 GMT
وأمس الجمعة، أعلنت بكين أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية فلبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي.
وقالت وزارة الخارجية إن الصين ستواصل "حماية سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم، وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها".
وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.
وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب عبور السفن والطائرات من بحر الصين الجنوبي، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
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