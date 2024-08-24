https://sarabic.ae/20240824/المالكي-لـ-سبوتنيك-الرئيس-الفلسطيني-مهتم-بعقد-لقاءات-سنوية-مع-القيادة-الروسية-1092056734.html
المالكي لـ "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني مهتم بعقد لقاءات سنوية مع القيادة الروسية
المالكي لـ "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني مهتم بعقد لقاءات سنوية مع القيادة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأن الرئيس محمود عباس أبو مازن، مهتم بعقد اجتماعات سنوية مع القيادة الروسية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T03:33+0000
2024-08-24T03:33+0000
2024-08-24T03:40+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
محمود عباس
فلطسين
العالم العربي
طوفان الأقصى
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سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حريصان على الاجتماع على أساس سنوي لمراجعة ومناقشة العلاقات الثنائية ومعرفة كيف يمكنهما تعميق وتوسيع العلاقة بين روسيا وفلسطين".وأضاف المالكي، أن "العلاقة الممتازة القائمة بين الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والرئيس محمود عباس هي انعكاس لهذه الروابط الطيبة".وفي أغسطس/آب الجاري، أجرى الرئيس الروسي مفاوضات مع نظيره الفلسطيني في العاصمة موسكو. وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات طويلة الأمد وعميقة مع العالم العربي بشكل عام ومع فلسطين بشكل خاص، وهو ما تقدره موسكو كثيراً.من جانبه، أشار عباس إلى أن روسيا وفلسطين تربطهما عقود من الصداقة.
https://sarabic.ae/20240824/رياض-المالكي-لـسبوتنيك-على-حماس-الاعتراف-بحقيقة-وجود-سلطة-شرعية-واحدة-في-فلسطين-1092056391.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, فلطسين, العالم العربي, طوفان الأقصى
روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, فلطسين, العالم العربي, طوفان الأقصى
المالكي لـ "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني مهتم بعقد لقاءات سنوية مع القيادة الروسية
03:33 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 03:40 GMT 24.08.2024)
صرح المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأن الرئيس محمود عباس أبو مازن، مهتم بعقد اجتماعات سنوية مع القيادة الروسية.
سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حريصان على الاجتماع على أساس سنوي لمراجعة ومناقشة العلاقات الثنائية
ومعرفة كيف يمكنهما تعميق وتوسيع العلاقة بين روسيا وفلسطين".
وأضاف المالكي، أن "العلاقة الممتازة القائمة بين الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والرئيس محمود عباس هي انعكاس لهذه الروابط الطيبة".
وفي أغسطس/آب الجاري، أجرى الرئيس الروسي مفاوضات مع نظيره الفلسطيني في العاصمة موسكو. وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات طويلة الأمد وعميقة مع العالم العربي بشكل عام ومع فلسطين بشكل خاص، وهو ما تقدره موسكو كثيراً.
من جانبه، أشار عباس إلى أن روسيا وفلسطين تربطهما عقود من الصداقة.