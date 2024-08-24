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المالكي لـ "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني مهتم بعقد لقاءات سنوية مع القيادة الروسية
المالكي لـ "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني مهتم بعقد لقاءات سنوية مع القيادة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأن الرئيس محمود عباس أبو مازن، مهتم بعقد اجتماعات سنوية مع القيادة الروسية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
فلاديمير بوتين
محمود عباس
فلطسين
العالم العربي
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سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حريصان على الاجتماع على أساس سنوي لمراجعة ومناقشة العلاقات الثنائية ومعرفة كيف يمكنهما تعميق وتوسيع العلاقة بين روسيا وفلسطين".وأضاف المالكي، أن "العلاقة الممتازة القائمة بين الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والرئيس محمود عباس هي انعكاس لهذه الروابط الطيبة".وفي أغسطس/آب الجاري، أجرى الرئيس الروسي مفاوضات مع نظيره الفلسطيني في العاصمة موسكو. وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات طويلة الأمد وعميقة مع العالم العربي بشكل عام ومع فلسطين بشكل خاص، وهو ما تقدره موسكو كثيراً.من جانبه، أشار عباس إلى أن روسيا وفلسطين تربطهما عقود من الصداقة.
https://sarabic.ae/20240824/رياض-المالكي-لـسبوتنيك-على-حماس-الاعتراف-بحقيقة-وجود-سلطة-شرعية-واحدة-في-فلسطين-1092056391.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, فلطسين, العالم العربي, طوفان الأقصى
روسيا, فلاديمير بوتين, محمود عباس, فلطسين, العالم العربي, طوفان الأقصى

المالكي لـ "سبوتنيك": الرئيس الفلسطيني مهتم بعقد لقاءات سنوية مع القيادة الروسية

03:33 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 03:40 GMT 24.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
صرح المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأن الرئيس محمود عباس أبو مازن، مهتم بعقد اجتماعات سنوية مع القيادة الروسية.
سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حريصان على الاجتماع على أساس سنوي لمراجعة ومناقشة العلاقات الثنائية ومعرفة كيف يمكنهما تعميق وتوسيع العلاقة بين روسيا وفلسطين".
وأضاف المالكي، أن "العلاقة الممتازة القائمة بين الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين والرئيس محمود عباس هي انعكاس لهذه الروابط الطيبة".
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
رياض المالكي لـ"سبوتنيك": على حماس الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين
02:54 GMT
وفي أغسطس/آب الجاري، أجرى الرئيس الروسي مفاوضات مع نظيره الفلسطيني في العاصمة موسكو. وأكد بوتين أن روسيا تتمتع بعلاقات طويلة الأمد وعميقة مع العالم العربي بشكل عام ومع فلسطين بشكل خاص، وهو ما تقدره موسكو كثيراً.
من جانبه، أشار عباس إلى أن روسيا وفلسطين تربطهما عقود من الصداقة.
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