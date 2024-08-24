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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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رياض المالكي لـ"سبوتنيك": على حماس الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين
رياض المالكي لـ"سبوتنيك": على حماس الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يجب على حركة حماس أن تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين. مشيرًا إلى أن الحركة ستكون بعد ذلك... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T02:54+0000
2024-08-24T03:01+0000
رياض المالكي
أخبار فلسطين اليوم
السلطة الفلسطينية
العالم العربي
حركة حماس
طوفان الأقصى
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جاكرتا - سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة وقانون فلسطيني واحد وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم. وعليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل، فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى".وتتواصل لليوم الـ 322 على التوالي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتواصل تل أبيب حربها على قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني؛ متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية. مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20240824/البيت-الأبيض-بايدن-وأمير-قطر-يبحثان-هاتفيا-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-القاهرة-1092056017.html
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رياض المالكي, أخبار فلسطين اليوم, السلطة الفلسطينية, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى
رياض المالكي, أخبار فلسطين اليوم, السلطة الفلسطينية, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى

رياض المالكي لـ"سبوتنيك": على حماس الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين

02:54 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 03:01 GMT 24.08.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
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أكد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يجب على حركة حماس أن تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين. مشيرًا إلى أن الحركة ستكون بعد ذلك قادرة على العمل تحت حماية منظمة التحرير الفلسطينية.
جاكرتا - سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة وقانون فلسطيني واحد وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم. وعليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل، فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى".

وأضاف المالكي، أنه ينبغي على حماس ألا تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين.

وتتواصل لليوم الـ 322 على التوالي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتواصل تل أبيب حربها على قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني؛ متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.
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وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية. مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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