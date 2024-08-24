https://sarabic.ae/20240824/رياض-المالكي-لـسبوتنيك-على-حماس-الاعتراف-بحقيقة-وجود-سلطة-شرعية-واحدة-في-فلسطين-1092056391.html

رياض المالكي لـ"سبوتنيك": على حماس الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين

رياض المالكي لـ"سبوتنيك": على حماس الاعتراف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين

سبوتنيك عربي

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، أنه يجب على حركة حماس أن تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين. مشيرًا إلى أن الحركة ستكون بعد ذلك... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T02:54+0000

2024-08-24T02:54+0000

2024-08-24T03:01+0000

رياض المالكي

أخبار فلسطين اليوم

السلطة الفلسطينية

العالم العربي

حركة حماس

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/05/1048887341_0:0:3457:1946_1920x0_80_0_0_0f14c02893031c7570a9e9cba27c64e1.jpg

جاكرتا - سبوتنيك. وقال المالكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة وقانون فلسطيني واحد وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم. وعليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل، فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى".وتتواصل لليوم الـ 322 على التوالي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتواصل تل أبيب حربها على قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني؛ متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية. مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240824/البيت-الأبيض-بايدن-وأمير-قطر-يبحثان-هاتفيا-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-القاهرة-1092056017.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياض المالكي, أخبار فلسطين اليوم, السلطة الفلسطينية, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى