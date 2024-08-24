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المدعي العام في المحكمة الدولية يطلب عدم تأجيل إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت والسنوار
المدعي العام في المحكمة الدولية يطلب عدم تأجيل إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت والسنوار
سبوتنيك عربي
طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان من قضاة المحكمة عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T06:35+0000
2024-08-24T06:35+0000
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وقال خان في رسالته للقضاة، إن التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية.كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال. حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وكان خان، قد أعلن في شهر مايو/آيار الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم مشتبه بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع". وأشار أيضا إلى إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار. وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حينها بطلب المحكمة، وقال إنه يمثل "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر الاعتقال. بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل".من جانبها، استنكرت "حماس"، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة الحركة".
https://sarabic.ae/20240520/نتنياهو-قرار-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-سخيف-وموجه-ضد-إسرائيل-1089041168.html
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إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, العالم العربي, الأخبار

المدعي العام في المحكمة الدولية يطلب عدم تأجيل إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت والسنوار

06:35 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان من قضاة المحكمة عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار.
وقال خان في رسالته للقضاة، إن التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية.
كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال. حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وكان خان، قد أعلن في شهر مايو/آيار الماضي، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم مشتبه بها مثل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".
وأشار أيضا إلى إنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
نتنياهو: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سخيف وموجه ضد إسرائيل
20 مايو, 17:43 GMT
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حينها بطلب المحكمة، وقال إنه يمثل "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد"، مشيرا إلى أنه فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر الاعتقال.
بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل".
من جانبها، استنكرت "حماس"، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة الحركة".
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