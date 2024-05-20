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https://sarabic.ae/20240520/نتنياهو-قرار-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-سخيف-وموجه-ضد-إسرائيل-1089041168.html
نتنياهو: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سخيف وموجه ضد إسرائيل
نتنياهو: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سخيف وموجه ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن "إسرائيل ستهزم حركة حماس وتحقق النصر الكامل". 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T17:43+0000
2024-05-20T17:43+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
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العدوان الإسرائيلي على غزة
بنيامين نتنياهو
محكمة العدل الدولية
حركة حماس
العالم
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وقال نتنياهو، إن "الأمر السخيف والكاذب الذي أصدره المدعي العام للجنائية الدولية ليس موجها ضدي فحسب بل ضد دولة إسرائيل"، مؤكدا أنه "يرفض باشمئزاز مقارنة المدعي العام للجنائية الدولية بين إسرائيل الديمقراطية وكبار القتلة في حماس"، حسب وصفه.وأضاف في كلمة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أن "محاولة تكبيل أيدينا سوف تفشل ولن يمنعنا أي ضغط من ضرب من يريد إبادتنا".وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أنها "ماضية في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بإعادة المحتجزين والقضاء على حماس، ولا قوة على الأرض ستمنعها من ذلك".وندد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت، واصفا القرار بأنه "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".وأكد كاتس أنه "فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت"، مشيرا إلى أن "إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت لا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، في تصريحات له، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل"، مضيفًا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم".وتابع: "التحرك في لاهاي سيرافقنا لسنوات عديدة ودولة إسرائيل في خضم حرب عادلة ضد منظمة إرهابية إجرامية، وجنودنا الأبطال يقاتلون بشجاعة وأخلاق لا مثيل لها، وفقا للقانون الدولي، كما لم يفعل أي جيش آخر من قبل"، حسب قوله.واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240520/8-تهم-اعتقال-من-محكمة-الجنايات-الدولية-بحق-قادة-طوفان-الأقصى-1089033439.html
https://sarabic.ae/20240520/المحكمة-الجنائية-الدولية-تسعى-إلى-إصدار-أوامر-اعتقال-بحق-نتنياهو-والسنوار-وهنية-1089025238.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, محكمة العدل الدولية, حركة حماس, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, محكمة العدل الدولية, حركة حماس, العالم

نتنياهو: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سخيف وموجه ضد إسرائيل

17:43 GMT 20.05.2024
© AFP 2023 / LEO CORREAرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / LEO CORREA
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن "إسرائيل ستهزم حركة حماس وتحقق النصر الكامل".
وقال نتنياهو، إن "الأمر السخيف والكاذب الذي أصدره المدعي العام للجنائية الدولية ليس موجها ضدي فحسب بل ضد دولة إسرائيل"، مؤكدا أنه "يرفض باشمئزاز مقارنة المدعي العام للجنائية الدولية بين إسرائيل الديمقراطية وكبار القتلة في حماس"، حسب وصفه.
وأضاف في كلمة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أن "محاولة تكبيل أيدينا سوف تفشل ولن يمنعنا أي ضغط من ضرب من يريد إبادتنا".
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أنها "ماضية في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بإعادة المحتجزين والقضاء على حماس، ولا قوة على الأرض ستمنعها من ذلك".
وندد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت، واصفا القرار بأنه "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".
وأكد كاتس أنه "فتح غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية الخاص بإصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت"، مشيرا إلى أن "إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت لا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
8 تهم اعتقال من محكمة الجنايات الدولية بحق قادة "طوفان الأقصى"
14:56 GMT
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، في تصريحات له، إن "هذه فضيحة وقرار المحكمة الجنائية الدولية لن يوقفه ولن يوقف إسرائيل"، مضيفًا أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية في العالم".
وتابع: "التحرك في لاهاي سيرافقنا لسنوات عديدة ودولة إسرائيل في خضم حرب عادلة ضد منظمة إرهابية إجرامية، وجنودنا الأبطال يقاتلون بشجاعة وأخلاق لا مثيل لها، وفقا للقانون الدولي، كما لم يفعل أي جيش آخر من قبل"، حسب قوله.
واستنكرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في وقت سابق اليوم، بشدة "محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة".
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، متأخرة سبعة أشهر".
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو والسنوار وهنية
11:20 GMT
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في وقت سابق اليوم، إن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأضاف خان في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن المحكمة تسعى أيضا لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من حركة حماس هم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ويحيى السنوار، رئيس الحركة في قطاع غزة، ومحمد ضيف، القائد العام لكتائب القسام.
وتعتبر أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين هي الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة.
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