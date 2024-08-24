https://sarabic.ae/20240824/باحثون-أردنيون-يتمكنون-من-حل-لغز-رياضي-ظل-عالقا-منذ-75-عاما-1092069174.html
باحثون أردنيون يتمكنون من حل لغز رياضي ظل عالقا منذ 75 عاما
باحثون أردنيون يتمكنون من حل لغز رياضي ظل عالقا منذ 75 عاما
سبوتنيك عربي
نجح فريق بحثي من الأردن متخصص بالرياضيات، في حل مسألة رياضية، لم يتم حلها منذ عام 1949. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T15:48+0000
2024-08-24T15:48+0000
2024-08-24T15:48+0000
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ويُنظر إلى المسألة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، والمعروفة لدى علماء الرياضيات باسم "The Invariant Subspace Problem for Separable Hilbert Spaces" "مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة"، وفقا لموقع "رؤيا" الأردني.وتتخلص معضلة المسألة الرياضية، في أنها تتحدث عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي، وهذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلا على فضاءات هيلبرت، وهي مسألة تعود للعالم الهنغاري، نيومن، من نهايات أربعينيات القرن الماضي.وبعد جهد بدأ منذ عام 2021، وسبقه جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ عام 2015، تمكن الفريق الأردني في النهاية من حل المسألة الرياضية منذ 75 عاما.من جانبه، أوضح أحد أعضاء الفريق البحثي، مأمون أبو حماد، أن "الفريق الأردني تميز بحل المسألة الرياضية وبرهنتها بثلاث صفحات بشكل عميق وعلمي"، لافتا إلى "تميزهم عن أحد العلماء الذي قدم حلا لها بـ27 صفحة فيما لم يحكم الأخير بعد".وأشار أبو حماد في تصريحات لموقع "رؤيا"، إلى أن "البحث نُشر محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات".ويضم الفريق البحثي الأردني، البروفيسور في قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة الأردنية، رشدي خليل، والدكتورين مأمون أبو حماد ووسيم الشنطي من نفس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن يوسف، من قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.
https://sarabic.ae/20240822/باستخدام-تربة-القمر-علماء-يكتشفون-طريقة-جديدة-تماما-لإنتاج-كميات-كبيرة-من-المياه-1092001792.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, علوم, منوعات, الأخبار
أخبار الأردن, علوم, منوعات, الأخبار
باحثون أردنيون يتمكنون من حل لغز رياضي ظل عالقا منذ 75 عاما
نجح فريق بحثي من الأردن متخصص بالرياضيات، في حل مسألة رياضية، لم يتم حلها منذ عام 1949.
ويُنظر إلى المسألة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، والمعروفة لدى علماء الرياضيات باسم "The Invariant Subspace Problem for Separable Hilbert Spaces" "مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة"، وفقا لموقع
"رؤيا" الأردني.
وتتخلص معضلة المسألة الرياضية، في أنها تتحدث عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي، وهذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلا على فضاءات هيلبرت، وهي مسألة تعود للعالم الهنغاري، نيومن، من نهايات أربعينيات القرن الماضي.
وبعد جهد بدأ منذ عام 2021، وسبقه جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ عام 2015، تمكن الفريق الأردني في النهاية من حل المسألة الرياضية منذ 75 عاما.
من جانبه، أوضح أحد أعضاء الفريق البحثي، مأمون أبو حماد، أن "الفريق الأردني تميز بحل المسألة الرياضية وبرهنتها بثلاث صفحات بشكل عميق وعلمي"، لافتا إلى "تميزهم عن أحد العلماء الذي قدم حلا لها بـ27 صفحة فيما لم يحكم الأخير بعد".
وأشار أبو حماد في تصريحات لموقع "رؤيا"، إلى أن "البحث نُشر محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات".
ويضم الفريق البحثي الأردني، البروفيسور في قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة الأردنية، رشدي خليل، والدكتورين مأمون أبو حماد ووسيم الشنطي من نفس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن يوسف، من قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.