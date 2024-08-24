باحثون أردنيون يتمكنون من حل لغز رياضي ظل عالقا منذ 75 عاما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240824/باحثون-أردنيون-يتمكنون-من-حل-لغز-رياضي-ظل-عالقا-منذ-75-عاما-1092069174.html
باحثون أردنيون يتمكنون من حل لغز رياضي ظل عالقا منذ 75 عاما
باحثون أردنيون يتمكنون من حل لغز رياضي ظل عالقا منذ 75 عاما
سبوتنيك عربي
نجح فريق بحثي من الأردن متخصص بالرياضيات، في حل مسألة رياضية، لم يتم حلها منذ عام 1949. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T15:48+0000
2024-08-24T15:48+0000
مجتمع
أخبار الأردن
علوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/18/1092068818_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_932e6449b38fa7a2d67829f37dcbf8f5.jpg
ويُنظر إلى المسألة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، والمعروفة لدى علماء الرياضيات باسم "The Invariant Subspace Problem for Separable Hilbert Spaces" "مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة"، وفقا لموقع "رؤيا" الأردني.وتتخلص معضلة المسألة الرياضية، في أنها تتحدث عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي، وهذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلا على فضاءات هيلبرت، وهي مسألة تعود للعالم الهنغاري، نيومن، من نهايات أربعينيات القرن الماضي.وبعد جهد بدأ منذ عام 2021، وسبقه جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ عام 2015، تمكن الفريق الأردني في النهاية من حل المسألة الرياضية منذ 75 عاما.من جانبه، أوضح أحد أعضاء الفريق البحثي، مأمون أبو حماد، أن "الفريق الأردني تميز بحل المسألة الرياضية وبرهنتها بثلاث صفحات بشكل عميق وعلمي"، لافتا إلى "تميزهم عن أحد العلماء الذي قدم حلا لها بـ27 صفحة فيما لم يحكم الأخير بعد".وأشار أبو حماد في تصريحات لموقع "رؤيا"، إلى أن "البحث نُشر محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات".ويضم الفريق البحثي الأردني، البروفيسور في قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة الأردنية، رشدي خليل، والدكتورين مأمون أبو حماد ووسيم الشنطي من نفس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن يوسف، من قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.
https://sarabic.ae/20240822/باستخدام-تربة-القمر-علماء-يكتشفون-طريقة-جديدة-تماما-لإنتاج-كميات-كبيرة-من-المياه-1092001792.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/18/1092068818_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_da22cd48cfa427a601ae659c0bbeac96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, علوم, منوعات, الأخبار
أخبار الأردن, علوم, منوعات, الأخبار

باحثون أردنيون يتمكنون من حل لغز رياضي ظل عالقا منذ 75 عاما

15:48 GMT 24.08.2024
© Photo / Unsplash/ iSawRed آلات حاسبة
آلات حاسبة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
آلات حاسبة
© Photo / Unsplash/ iSawRed
تابعنا عبر
نجح فريق بحثي من الأردن متخصص بالرياضيات، في حل مسألة رياضية، لم يتم حلها منذ عام 1949.
ويُنظر إلى المسألة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، والمعروفة لدى علماء الرياضيات باسم "The Invariant Subspace Problem for Separable Hilbert Spaces" "مشكلة الفضاء الجزئي الثابت لفضاءات هيلبرت المنفصلة"، وفقا لموقع "رؤيا" الأردني.
وتتخلص معضلة المسألة الرياضية، في أنها تتحدث عن الفضاء الجزئي الثابت تحت تأثير مؤثر خطي، وهذا المؤثر الخطي يجب أن يكون متصلا على فضاءات هيلبرت، وهي مسألة تعود للعالم الهنغاري، نيومن، من نهايات أربعينيات القرن الماضي.
القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
مجتمع
باستخدام تربة القمر... علماء يكتشفون "طريقة جديدة تماما" لإنتاج كميات كبيرة من المياه
22 أغسطس, 13:32 GMT
وبعد جهد بدأ منذ عام 2021، وسبقه جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ عام 2015، تمكن الفريق الأردني في النهاية من حل المسألة الرياضية منذ 75 عاما.
من جانبه، أوضح أحد أعضاء الفريق البحثي، مأمون أبو حماد، أن "الفريق الأردني تميز بحل المسألة الرياضية وبرهنتها بثلاث صفحات بشكل عميق وعلمي"، لافتا إلى "تميزهم عن أحد العلماء الذي قدم حلا لها بـ27 صفحة فيما لم يحكم الأخير بعد".
وأشار أبو حماد في تصريحات لموقع "رؤيا"، إلى أن "البحث نُشر محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات".
ويضم الفريق البحثي الأردني، البروفيسور في قسم الرياضيات في جامعة الزيتونة الأردنية، رشدي خليل، والدكتورين مأمون أبو حماد ووسيم الشنطي من نفس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن يوسف، من قسم الرياضيات في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الأمم المتحدة: 84 % من قطاع غزة أصبح الآن ضمن منطقة الإخلاء13:17 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала