برلماني ليبي: الحرب لا تزال تلوح بوجهها في العاصمة طرابلس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240824/برلماني-ليبي-الحرب-لا-تزال-تلوح-بوجهها-في-العاصمة-طرابلس-1092074215.html
برلماني ليبي: الحرب لا تزال تلوح بوجهها في العاصمة طرابلس
برلماني ليبي: الحرب لا تزال تلوح بوجهها في العاصمة طرابلس
سبوتنيك عربي
علق برلماني ليبي، اليوم السبت، على إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة عليا، من أجل الترتيبات الأمنية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T20:42+0000
2024-08-24T20:42+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
عبد الحميد الدبيبة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104530/55/1045305534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6be4d5f71e478f0bf56783808e6123f.jpg
وأكد عضو مجلس النواب الليبي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، علي التكبالي، أن "الحرب لا تزال تلوح بوجهها في العاصمة طرابلس، ولا تزال المليشيات متأهبة للقتال".وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك تهديدا ووعيدا بين التشكيلات المسلحة داخل العاصمة"، لافتا إلى أن "قائد تشكيل الردع يقول "إنه سوف يخرج من طرابلس إذا خرجت باقي التشكيلات".وشدد التكبالي على أنه "لن يكون هناك خروج للتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، لا قوة الردع ولا غيرها".وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أعلن في قرار رسمي، تشكيل لجنة عليا وذلك من أجل الترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، على أن تتولى عددا من المهام، منها الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها، وإخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات، أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240824/أزمة-البنك-المركزي-تضع-غرب-ليبيا-على-حافة-الاقتتال--1092059325.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104530/55/1045305534_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_03ca1a7a3e36820a07b4523959db92cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, عبد الحميد الدبيبة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

برلماني ليبي: الحرب لا تزال تلوح بوجهها في العاصمة طرابلس

20:42 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎
© AP Photo / Felipe Dana
تابعنا عبر
حصري
علق برلماني ليبي، اليوم السبت، على إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة عليا، من أجل الترتيبات الأمنية.
وأكد عضو مجلس النواب الليبي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، علي التكبالي، أن "الحرب لا تزال تلوح بوجهها في العاصمة طرابلس، ولا تزال المليشيات متأهبة للقتال".
وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك تهديدا ووعيدا بين التشكيلات المسلحة داخل العاصمة"، لافتا إلى أن "قائد تشكيل الردع يقول "إنه سوف يخرج من طرابلس إذا خرجت باقي التشكيلات".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
أحدث تطورات أزمة البنك المركزي في ليبيا.. اتفاق ينهي الاستنفار العسكري
08:03 GMT
وشدد التكبالي على أنه "لن يكون هناك خروج للتشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس، لا قوة الردع ولا غيرها".

ويرى البرلماني الليبي أن "محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لا يزال على موقفه، والدبيبة لا يزال على موقفه، ويرى بأنه إذا خسر المصرف المركزي لن يبقى رئيسا للحكومة، لذلك فهو يلجأ إلى حشد التشكيلات المسلحة التابعة له لكي يخيف الآخرين".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أعلن في قرار رسمي، تشكيل لجنة عليا وذلك من أجل الترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، على أن تتولى عددا من المهام، منها الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها، وإخلاء جميع الشوارع والميادين ونقاط الاستيقاف من أي تشكيلات، أو مظاهر مسلحة غير تابعة لوزارة الداخلية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متفاقمة في ظل وجود حكومتين تتنافسان على السلطة؛ إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала