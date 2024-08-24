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25 د
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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صدى الحياة
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240824/ثاني-أكبر-ألماسة-في-التاريخ-تصدم-رئيس-بوتسوانا-فيديو--1092068658.html
ثاني أكبر ألماسة في التاريخ تصدم رئيس بوتسوانا... فيديو
ثاني أكبر ألماسة في التاريخ تصدم رئيس بوتسوانا... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، بالصدمة من حجم ووزن الماس المستخرج في البلاد، والذي أصبح الأكبر في تاريخ بوتسوانا والثاني في تاريخ العالم. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T15:35+0000
2024-08-24T15:35+0000
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وتبين المشاهد صدمة ماسيسي بالاكتشاف عندما تم تسليم ألماسة له خلال حفل الكشف عنها، حيث علق: "ماذا؟!".وبحسب مصادر إعلامية، قال رئيس بوتسوانا إنه كان محظوظا برؤية ذلك في حياته. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تسمية الألماسة بعد، كما سيتم تقييم قيمة الحجر لاحقًا.وقبل الإعلان عن الاكتشاف، يوم الخميس الفائت، كانت أكبر ماسة تم استخراجها في بوتسوانا عبارة عن حجر بوزن 1758 قيراطا استخرجته شركة لوكارا في عام 2019 وأطلق عليه اسم "سيويلو".
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ثاني أكبر ألماسة في التاريخ تصدم رئيس بوتسوانا... فيديو

15:35 GMT 24.08.2024
© Photo / twitter.comاكتشاف ثاني أكبر ألماسة في التاريخ.. هذا حجمها!
اكتشاف ثاني أكبر ألماسة في التاريخ.. هذا حجمها! - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Photo / twitter.com
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أصيب رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، بالصدمة من حجم ووزن الماس المستخرج في البلاد، والذي أصبح الأكبر في تاريخ بوتسوانا والثاني في تاريخ العالم.
وتبين المشاهد صدمة ماسيسي بالاكتشاف عندما تم تسليم ألماسة له خلال حفل الكشف عنها، حيث علق: "ماذا؟!".
وبحسب مصادر إعلامية، قال رئيس بوتسوانا إنه كان محظوظا برؤية ذلك في حياته. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تسمية الألماسة بعد، كما سيتم تقييم قيمة الحجر لاحقًا.
وتعد بوتسوانا واحدة من أكبر منتجي الماس في العالم، وهو مصدر دخلها الرئيسي.
وقبل الإعلان عن الاكتشاف، يوم الخميس الفائت، كانت أكبر ماسة تم استخراجها في بوتسوانا عبارة عن حجر بوزن 1758 قيراطا استخرجته شركة لوكارا في عام 2019 وأطلق عليه اسم "سيويلو".
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