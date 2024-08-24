ثاني أكبر ألماسة في التاريخ تصدم رئيس بوتسوانا... فيديو
© Photo / twitter.comاكتشاف ثاني أكبر ألماسة في التاريخ.. هذا حجمها!
© Photo / twitter.com
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أصيب رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، بالصدمة من حجم ووزن الماس المستخرج في البلاد، والذي أصبح الأكبر في تاريخ بوتسوانا والثاني في تاريخ العالم.
وتبين المشاهد صدمة ماسيسي بالاكتشاف عندما تم تسليم ألماسة له خلال حفل الكشف عنها، حيث علق: "ماذا؟!".
وبحسب مصادر إعلامية، قال رئيس بوتسوانا إنه كان محظوظا برؤية ذلك في حياته. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تسمية الألماسة بعد، كما سيتم تقييم قيمة الحجر لاحقًا.
📹 اكتشاف ثاني أكبر ألماسة في التاريخ.. هذا حجمها!— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 24, 2024
أعلنت بوتسوانا اكتشافها أحد أكبر الألماسات في أحد مناجمها، وثاني أكبر ألماسة تستخرج من منجم على الإطلاق.
🟠وتعتقد حكومة بوتسوانا أن الألماسة الضخمة التي يبلغ وزنها 2492 قيراطا، هي الأكبر التي تكتشف في البلاد pic.twitter.com/p6Kmz98Iq2
وتعد بوتسوانا واحدة من أكبر منتجي الماس في العالم، وهو مصدر دخلها الرئيسي.
وقبل الإعلان عن الاكتشاف، يوم الخميس الفائت، كانت أكبر ماسة تم استخراجها في بوتسوانا عبارة عن حجر بوزن 1758 قيراطا استخرجته شركة لوكارا في عام 2019 وأطلق عليه اسم "سيويلو".