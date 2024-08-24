https://sarabic.ae/20240824/مقتل-12-فلسطينيا-في-غارات-متفرقة-للجيش-الإسرائيلي-على-غزة-1092057346.html
مقتل 12 فلسطينيا في غارات متفرقة للجيش الإسرائيلي على غزة
مقتل 12 فلسطينيا في غارات متفرقة للجيش الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن 12 فلسطينيا قتلوا في غارات للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T04:20+0000
2024-08-24T04:20+0000
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وبحسب "وفا"، قتل 9 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي طال أحياء مختلفة من مدينة خان يونس، وشمال مخيم النصيرات. كما أصيب 3 فلسطينيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات، وفقا لوكالة "وفا".وفي سياق متصل، أكدت الوكالة مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة.إلى ذلك، نقلت وكالة "وفا" عن مصادر في الدفاع المدني، أن قصفا إسرائيليا مركزا أدى إلى نسف مبانٍ سكنية بمنطقة دوار الكويتي، ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.وتجاوز عدد القتلى في قطاع غزة 40 ألفا و265 شخصا، والإصابات أكثر من 93 ألفا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لوكالة "وفا".
https://sarabic.ae/20240824/رياض-المالكي-لـسبوتنيك-على-حماس-الاعتراف-بحقيقة-وجود-سلطة-شرعية-واحدة-في-فلسطين-1092056391.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
مقتل 12 فلسطينيا في غارات متفرقة للجيش الإسرائيلي على غزة
04:20 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 05:00 GMT 24.08.2024)
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن 12 فلسطينيا قتلوا في غارات للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وبحسب "وفا"، قتل 9 فلسطينيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 15 آخرون بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي طال أحياء مختلفة من مدينة خان يونس، وشمال مخيم النصيرات.
وذكرت مصادر صحية للوكالة، أن آخرين أصيبوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي في محيط شارع السلام في جورة اللوت، ومحيط منطقة التحلية جنوب وشرق المدينة.
كما أصيب 3 فلسطينيين جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات، وفقا لوكالة "وفا".
وفي سياق متصل، أكدت الوكالة
مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "وفا" عن مصادر في الدفاع المدني، أن قصفا إسرائيليا مركزا أدى إلى نسف مبانٍ سكنية بمنطقة دوار الكويتي، ومربع عليين والكلية الجامعية جنوب مدينة غزة.
وتجاوز عدد القتلى في قطاع غزة 40 ألفا و265 شخصا، والإصابات أكثر من 93 ألفا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لوكالة "وفا".