الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240825/الخطوط-الجوية-البريطانية-تعلق-رحلاتها-إلى-تل-أبيب-1092093110.html
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب من مطار هيثرو في لندن من الأحد إلى الأربعاء نتيجة تبادل الضربات... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T19:19+0000
2024-08-25T19:19+0000
العالم
طوفان الأقصى
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103778/75/1037787566_35:0:1886:1041_1920x0_80_0_0_9f06ff0313eef3fde460c186eda5f737.jpg
ونقل المنشور عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار واتخذنا القرار العملي بتعليق رحلاتنا من وإلى تل أبيب حتى الأربعاء 28 أغسطس/ آب".وبحسب المنشور الذي كتبته صحيفة "ستاندرد" البريطانية، قامت شركة الطيران المجرية "ويز آير" أيضًا بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل وسط الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.وتضيف الصحيفة: "الآن ستستأنف شركة الطيران (فيرجن أتلانتيك) رحلاتها في 25 سبتمبر/ أيلول".وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك، أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر.وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-ينشر-مشاهد-للقاعدتين-الإسرائيليتين-المستهدفتين-في-عملية-الأربعين-فيديو--1092091684.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103778/75/1037787566_266:0:1654:1041_1920x0_80_0_0_b3777efc7e871d838beaa4ef0523f659.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

19:19 GMT 25.08.2024
© CC0طائرة الخطوط الجوية البريطانية
طائرة الخطوط الجوية البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© CC0
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة بريطانية، أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب من مطار هيثرو في لندن من الأحد إلى الأربعاء نتيجة تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل ولبنان.
ونقل المنشور عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار واتخذنا القرار العملي بتعليق رحلاتنا من وإلى تل أبيب حتى الأربعاء 28 أغسطس/ آب".
وبحسب المنشور الذي كتبته صحيفة "ستاندرد" البريطانية، قامت شركة الطيران المجرية "ويز آير" أيضًا بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل وسط الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
وبحسب المنشور، فإن شركة طيران بريطانية أخرى، هي "فيرجن أتلانتيك"، تعلق مؤقتا رحلاتها اليومية بين مطار هيثرو وتل أبيب في كلا الاتجاهين بعد "تقييم السلامة" في المنطقة.
حزب الله ينشر مشاهد للقاعدتين الإسرائيليتين المستهدفتين في عملية الأربعين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
"حزب الله" ينشر مشاهد للقاعدتين الإسرائيليتين المستهدفتين في عملية "الأربعين"... فيديو
17:57 GMT
وتضيف الصحيفة: "الآن ستستأنف شركة الطيران (فيرجن أتلانتيك) رحلاتها في 25 سبتمبر/ أيلول".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك، أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر.
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".
وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ 12:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد إسرائيلي يشارك بمحادثات وقف إطلاق النار12:55 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала