https://sarabic.ae/20240825/الخطوط-الجوية-البريطانية-تعلق-رحلاتها-إلى-تل-أبيب-1092093110.html
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة بريطانية، أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب من مطار هيثرو في لندن من الأحد إلى الأربعاء نتيجة تبادل الضربات... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T19:19+0000
2024-08-25T19:19+0000
2024-08-25T19:19+0000
العالم
طوفان الأقصى
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103778/75/1037787566_35:0:1886:1041_1920x0_80_0_0_9f06ff0313eef3fde460c186eda5f737.jpg
ونقل المنشور عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار واتخذنا القرار العملي بتعليق رحلاتنا من وإلى تل أبيب حتى الأربعاء 28 أغسطس/ آب".وبحسب المنشور الذي كتبته صحيفة "ستاندرد" البريطانية، قامت شركة الطيران المجرية "ويز آير" أيضًا بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل وسط الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.وتضيف الصحيفة: "الآن ستستأنف شركة الطيران (فيرجن أتلانتيك) رحلاتها في 25 سبتمبر/ أيلول".وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك، أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر.وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-ينشر-مشاهد-للقاعدتين-الإسرائيليتين-المستهدفتين-في-عملية-الأربعين-فيديو--1092091684.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103778/75/1037787566_266:0:1654:1041_1920x0_80_0_0_b3777efc7e871d838beaa4ef0523f659.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
ذكرت صحيفة بريطانية، أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب من مطار هيثرو في لندن من الأحد إلى الأربعاء نتيجة تبادل الضربات الصاروخية بين إسرائيل ولبنان.
ونقل المنشور عن بيان صادر عن المتحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نراقب الوضع في الشرق الأوسط باستمرار واتخذنا القرار العملي بتعليق رحلاتنا من وإلى تل أبيب حتى الأربعاء 28 أغسطس/ آب".
وبحسب المنشور الذي كتبته صحيفة "ستاندرد" البريطانية، قامت شركة الطيران المجرية "ويز آير" أيضًا بتعليق رحلاتها مؤقتًا إلى إسرائيل وسط الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
وبحسب المنشور، فإن شركة طيران بريطانية أخرى، هي "فيرجن أتلانتيك"، تعلق مؤقتا رحلاتها اليومية بين مطار هيثرو وتل أبيب في كلا الاتجاهين بعد "تقييم السلامة" في المنطقة.
وتضيف الصحيفة: "الآن ستستأنف شركة الطيران (فيرجن أتلانتيك) رحلاتها في 25 سبتمبر/ أيلول".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك، أنها ستستأنف رحلاتها إلى تل أبيب في 5 سبتمبر.
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأحد، "عدم وجود نية حالية للتصعيد بعد هجوم اليوم الذي استهدف إسرائيل".
وقال نصر الله، في كلمة له، إن "عملية اليوم انتهت ويبقى بيننا وبين إسرائيل المستقبل وفق التطورات"، مؤكدا أن "العملية العسكرية اليوم تم إنجازها بدقة رغم كل الظروف الصعبة".
وأضاف: "قلنا إن ردنا اليوم أولي وإذا كانت نتيجة العملية غير كافية بالنسبة لنا سنقرر ما سنفعل لاحقا"، متابعا: "في المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح والعدو أعلن أن ما جرى اليوم انتهى".