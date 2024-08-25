https://sarabic.ae/20240825/الصين-تتخذ-إجراءات-مراقبة-ضد-سفينة-فلبينية-بالقرب-من-منطقة-متنازع-عليها-1092080418.html

الصين تتخذ "إجراءات مراقبة" ضد سفينة فلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها

الصين تتخذ "إجراءات مراقبة" ضد سفينة فلبينية بالقرب من منطقة متنازع عليها

سبوتنيك عربي

اتخذ خفر السواحل الصيني، اليوم الأحد، "إجراءات مراقبة" بعد دخول سفينة فلبينية إلى المياه، بالقرب من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T08:55+0000

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي سي تي في"، "إن السفينة الفلبينية 3002 توغلت بشكل غير قانوني في المياه القريبة من شعاب شيانبين في جزر نانشا، دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية".وأضافت الهيئة أن "السفينة الفلبينية واصلت بعد ذلك الاقتراب بشكل خطير من سفينة خفر السواحل الصينية، التي كانت تقوم بعمليات طبيعية، وهو ما دفع خفر السواحل الصيني لاتخاذ إجراءات مراقبة ضدها، وفقا للقانون واللوائح"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأمس السبت، اتهمت الفلبين بكين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائراتها في الآونة الأخيرة، أثناء قيامها بدورية فوق بحر الصين الجنوبي.وفي يوم الإثنين الماضي، قالت الصين والفلبين إن سفن خفر السواحل التابعة لهما اصطدمت بالقرب من جزر سابينا المتنازع عليها، والتي تقع على بعد 140 كيلومترا غرب جزيرة بالاوان الفلبينية، وحوالي 1200 كيلومتر من جزيرة هاينان، وهي أقرب كتلة أرضية صينية.وقالت مانيلا إن هذا "كان أول عمل عدائي من جانب بكين ضدها بالقرب من سابينا"، حيث نشر الجانبان سفن خفر السواحل في الأشهر الأخيرة، وحيث تخشى الفلبين أن تكون الصين على وشك بناء جزيرة اصطناعية.وكانت الصين والفلبين خاضتا مواجهات متكررة في المياه في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حول سفينة حربية رست قبل سنوات من قبل مانيلا، في جزر توماس الثانية المتنازع عليها، والتي تستضيف حامية.وتؤكد بكين أحقيتها في بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، وتجاهلت حكم محكمة دولية بأن تأكيداتها ليس لها أساس قانوني، ونشرت قوارب لدوريات الممر المائي المزدحم، كما أنها بنت جزرا اصطناعية عسكرت لتعزيز مطالبها.

https://sarabic.ae/20240816/الدفاع-الصينية-الفلبين-تدعو-الذئاب-وأضحت-بيدقا-في-أيدي-جهات-خارجية-1091833118.html

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