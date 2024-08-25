https://sarabic.ae/20240825/خبير-أمريكي-الاتهامات-الموجهة-إلى-مؤسس-تلغرام-قضية-سياسية-ملفقة-لأنه-سمح-بانتقاد-الغرب-فيديو-1092075796.html

خبير أمريكي: الاتهامات الموجهة إلى مؤسس تلغرام قضية سياسية ملفقة لأنه سمح بانتقاد الغرب.. فيديو

خبير أمريكي: الاتهامات الموجهة إلى مؤسس تلغرام قضية سياسية ملفقة لأنه سمح بانتقاد الغرب.. فيديو

سبوتنيك عربي

أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن السلطات الفرنسية ستوجه لمؤسس تلغرام اتهامات بالإرهاب؛ لأنه رفض فرض الرقابة على مجموعات... 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T01:20+0000

2024-08-25T01:20+0000

2024-08-25T01:20+0000

روسيا

وكالة الاستخبارات الأمريكية

تلغرام

أخبار فرنسا

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وأضاف جونسون، في تعليق لوكالة "سبوتنيك" على اعتقال مؤسس تلغرام، الروسي بافيل دوروف، تلغرام هي واحدة من القنوات القليلة التي تسمح بالفعل بنشر معلومات تنتقد السياسة الغربية. أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ذلك. مشيرًا إلى أن المنصة يستخدمها مؤيدو حماس في الشرق الأوسط.وكشف، أنه كانت هناك فترة كان يُعتبر مؤسس تلغرام صديقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن من الواضح أن هذا قد انتهى لأن هذا النوع من الاعتقال لم يكن ليحدث لولا علم ماكرون وموافقته، وفقا لتصريحاته.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس تلغرام، مساء السبت، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددًا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطًا في عدد من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.وأعلنت الخارجية الروسية، أن السفارة الروسية في فرنسا اتخذت على الفور الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات لتوضيح الوضع حول المواطن الروسي، على الرغم من عدم وجود طلبات من ممثلي رجل الأعمال".وأضافت أن "دبلوماسيي السفارة شرعوا في هذا العمل قبل فترة طويلة من طلب دافانكوف"، وذلك في إشارة إلى الطلب الذي قدمه نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف في وقت سابق إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يدعوه فيه إلى السعي لإطلاق سراح دوروف.

https://sarabic.ae/20240824/الخارجية-الروسية-سفارة-موسكو-بباريس-اتخذت-الخطوات-اللازمة-لتوضيح-الوضع-المتعلق-بمؤسس-تلغرام-1092075163.html

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روسيا, وكالة الاستخبارات الأمريكية, تلغرام, أخبار فرنسا