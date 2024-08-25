خبير أمريكي: الاتهامات الموجهة إلى مؤسس تلغرام قضية سياسية ملفقة لأنه سمح بانتقاد الغرب.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240825/خبير-أمريكي-الاتهامات-الموجهة-إلى-مؤسس-تلغرام-قضية-سياسية-ملفقة-لأنه-سمح-بانتقاد-الغرب-فيديو-1092075796.html
خبير أمريكي: الاتهامات الموجهة إلى مؤسس تلغرام قضية سياسية ملفقة لأنه سمح بانتقاد الغرب.. فيديو
خبير أمريكي: الاتهامات الموجهة إلى مؤسس تلغرام قضية سياسية ملفقة لأنه سمح بانتقاد الغرب.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن السلطات الفرنسية ستوجه لمؤسس تلغرام اتهامات بالإرهاب؛ لأنه رفض فرض الرقابة على مجموعات... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T01:20+0000
2024-08-25T01:20+0000
روسيا
وكالة الاستخبارات الأمريكية
تلغرام
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/06/1048596098_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0fec6a677c0423d76bf987491c9850bd.jpg
وأضاف جونسون، في تعليق لوكالة "سبوتنيك" على اعتقال مؤسس تلغرام، الروسي بافيل دوروف، تلغرام هي واحدة من القنوات القليلة التي تسمح بالفعل بنشر معلومات تنتقد السياسة الغربية. أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ذلك. مشيرًا إلى أن المنصة يستخدمها مؤيدو حماس في الشرق الأوسط.وكشف، أنه كانت هناك فترة كان يُعتبر مؤسس تلغرام صديقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن من الواضح أن هذا قد انتهى لأن هذا النوع من الاعتقال لم يكن ليحدث لولا علم ماكرون وموافقته، وفقا لتصريحاته.وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس تلغرام، مساء السبت، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددًا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطًا في عدد من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.وأعلنت الخارجية الروسية، أن السفارة الروسية في فرنسا اتخذت على الفور الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات لتوضيح الوضع حول المواطن الروسي، على الرغم من عدم وجود طلبات من ممثلي رجل الأعمال".وأضافت أن "دبلوماسيي السفارة شرعوا في هذا العمل قبل فترة طويلة من طلب دافانكوف"، وذلك في إشارة إلى الطلب الذي قدمه نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف في وقت سابق إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يدعوه فيه إلى السعي لإطلاق سراح دوروف.
https://sarabic.ae/20240824/الخارجية-الروسية-سفارة-موسكو-بباريس-اتخذت-الخطوات-اللازمة-لتوضيح-الوضع-المتعلق-بمؤسس-تلغرام-1092075163.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/06/1048596098_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_4bd3a7661423ff76a843f9d6e21bf816.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, وكالة الاستخبارات الأمريكية, تلغرام, أخبار فرنسا
روسيا, وكالة الاستخبارات الأمريكية, تلغرام, أخبار فرنسا

خبير أمريكي: الاتهامات الموجهة إلى مؤسس تلغرام قضية سياسية ملفقة لأنه سمح بانتقاد الغرب.. فيديو

01:20 GMT 25.08.2024
© Photo / Pavel Durov / facebookمؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تلغرام" بافل دوروف
مؤسس تطبيق المراسلة الفورية تلغرام بافل دوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Photo / Pavel Durov / facebook
تابعنا عبر
أكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن السلطات الفرنسية ستوجه لمؤسس تلغرام اتهامات بالإرهاب؛ لأنه رفض فرض الرقابة على مجموعات معينة.
وأضاف جونسون، في تعليق لوكالة "سبوتنيك" على اعتقال مؤسس تلغرام، الروسي بافيل دوروف، تلغرام هي واحدة من القنوات القليلة التي تسمح بالفعل بنشر معلومات تنتقد السياسة الغربية. أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ذلك. مشيرًا إلى أن المنصة يستخدمها مؤيدو حماس في الشرق الأوسط.

وتابع المحلل السابق بالاستخبارات الأمريكية، "الاتهامات الموجهة إلى دوروف قضية سياسية ملفقة ومصممة لتخويف مؤسس تلغرام".

وكشف، أنه كانت هناك فترة كان يُعتبر مؤسس تلغرام صديقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن من الواضح أن هذا قد انتهى لأن هذا النوع من الاعتقال لم يكن ليحدث لولا علم ماكرون وموافقته، وفقا لتصريحاته.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس تلغرام، مساء السبت، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددًا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطًا في عدد من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
الخارجية الروسية: سفارة موسكو بباريس اتخذت الخطوات اللازمة لتوضيح الوضع المتعلق بمؤسس تلغرام
أمس, 23:18 GMT
وأعلنت الخارجية الروسية، أن السفارة الروسية في فرنسا اتخذت على الفور الخطوات اللازمة في مثل هذه الحالات لتوضيح الوضع حول المواطن الروسي، على الرغم من عدم وجود طلبات من ممثلي رجل الأعمال".
وأضافت أن "دبلوماسيي السفارة شرعوا في هذا العمل قبل فترة طويلة من طلب دافانكوف"، وذلك في إشارة إلى الطلب الذي قدمه نائب رئيس مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف في وقت سابق إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يدعوه فيه إلى السعي لإطلاق سراح دوروف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة00:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала