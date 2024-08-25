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مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
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خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": التحضيرات جارية للمواجهة النوعية بين إيران وإسرائيل
خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": التحضيرات جارية للمواجهة النوعية بين إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
قال مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمير الموسوي، إن تحضيرات تجري للمواجهة النوعية بين إيران وإسرائيل. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T11:11+0000
2024-08-25T11:11+0000
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وذكر الموسوي في حديثه مع راديو سبوتنيك، أن الردع سيكون استثنائي من إيران، وهناك دراسة لكافة جوانب الرد الذي سيكون مفاجئا، لذلك حديث وزير الخارجية الإيراني دقيق، لأن نتنياهو يريد جر المنطقة لمواجهة شاملة. وأوضح الموسوي أن طهران لن تعطي الفرصة لإسرائيل حتى تشتعل المنطقة، بعد أن فشلت في مواجهة المقاومة بقطاع غزة، وترغب في نقل المواجهة إلى كامل الإقليم حتى يخرج من مستنقع غزة. واعتبر الموسوي أن زيارة رئيس الأركان الأمريكي للشرق الأوسط تأتي لرفع معنويات إسرائيل، وإظهار أن هناك جبهة موحدة ضد المقاومة، منوها إلى أن القيادات الأمريكية زارت إسرائيل على مدار أكثر من عشرة أشهر في محاولة لنجدتها ولم يستطيعوا، وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول بعث رسائل تهديد للمقاومة، لأنها تعلم مدى التأثير الذي يحدثه انتظار إسرائيل للرد الإيراني. في الوقت نفسه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، سيكون دقيقا ومدروسا.وقال عراقجي في تصريحات صحافية، إن "اعتداء الكيان الصهيوني على أمن وسيادة إيران لن يبقى دون رد لكن طهران تأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار". وأكد الوزير الإيراني أن "انتقام إيران سيؤخذ في الوقت المناسب والطريقة المناسبة ولا تردد في هذا الأمر". وختم كلامه قائلا: "لن نقع في الفخ الذي قد يكون نصب لنا". وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، إن بلاده تحركت بعد أن حددت بشكل قاطع هجوما واسع النطاق مخططًا بالصواريخ والطائرات دون طيار من قبل جماعة "حزب الله" اللبنانية، تجاه أهداف في إسرائيل، ووجهت ضربة استباقية لوقف الهجوم. وأكد كاتس في رسالة إلى عشرات وزراء الخارجية حول العالم، أن "إسرائيل تتحرك بموجب حقها في الدفاع عن النفس ضد محور الشر الذي تقوده إيران بهدف معلن وهو تدمير إسرائيل"، وأوضح أن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، وستتصرف وفقا للتطورات التي تحدث على الأرض".وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي لزملائه وزراء الخارجية في العالم، على أن "دعمهم في هذا الوقت لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد محور الشر الإيراني والمنظمات التابعة له بقيادة "حزب الله" هو أمر مهم".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.وقال الحزب في بيان له، "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني، واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".
https://sarabic.ae/20240825/جنرال-إسرائيلي-سابق-إذا-استمرت-حرب-الاستنزاف-أمام-حماس-وحزب-الله-ستنهار-إسرائيل-خلال-عام-1092082627.html
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خبير استراتيجي لـ"سبوتنيك": التحضيرات جارية للمواجهة النوعية بين إيران وإسرائيل

11:11 GMT 25.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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حصري
قال مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمير الموسوي، إن تحضيرات تجري للمواجهة النوعية بين إيران وإسرائيل.
وذكر الموسوي في حديثه مع راديو سبوتنيك، أن الردع سيكون استثنائي من إيران، وهناك دراسة لكافة جوانب الرد الذي سيكون مفاجئا، لذلك حديث وزير الخارجية الإيراني دقيق، لأن نتنياهو يريد جر المنطقة لمواجهة شاملة.
وأوضح الموسوي أن طهران لن تعطي الفرصة لإسرائيل حتى تشتعل المنطقة، بعد أن فشلت في مواجهة المقاومة بقطاع غزة، وترغب في نقل المواجهة إلى كامل الإقليم حتى يخرج من مستنقع غزة.
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واعتبر الموسوي أن زيارة رئيس الأركان الأمريكي للشرق الأوسط تأتي لرفع معنويات إسرائيل، وإظهار أن هناك جبهة موحدة ضد المقاومة، منوها إلى أن القيادات الأمريكية زارت إسرائيل على مدار أكثر من عشرة أشهر في محاولة لنجدتها ولم يستطيعوا، وأضاف أن الولايات المتحدة تحاول بعث رسائل تهديد للمقاومة، لأنها تعلم مدى التأثير الذي يحدثه انتظار إسرائيل للرد الإيراني.
في الوقت نفسه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، سيكون دقيقا ومدروسا.
وقال عراقجي في تصريحات صحافية، إن "اعتداء الكيان الصهيوني على أمن وسيادة إيران لن يبقى دون رد لكن طهران تأخذ جميع المسائل بعين الاعتبار". وأكد الوزير الإيراني أن "انتقام إيران سيؤخذ في الوقت المناسب والطريقة المناسبة ولا تردد في هذا الأمر". وختم كلامه قائلا: "لن نقع في الفخ الذي قد يكون نصب لنا".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأحد، إن بلاده تحركت بعد أن حددت بشكل قاطع هجوما واسع النطاق مخططًا بالصواريخ والطائرات دون طيار من قبل جماعة "حزب الله" اللبنانية، تجاه أهداف في إسرائيل، ووجهت ضربة استباقية لوقف الهجوم.
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08:53 GMT
وأكد كاتس في رسالة إلى عشرات وزراء الخارجية حول العالم، أن "إسرائيل تتحرك بموجب حقها في الدفاع عن النفس ضد محور الشر الذي تقوده إيران بهدف معلن وهو تدمير إسرائيل"، وأوضح أن "إسرائيل ليست مهتمة بحرب شاملة، وستتصرف وفقا للتطورات التي تحدث على الأرض".
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي لزملائه وزراء الخارجية في العالم، على أن "دعمهم في هذا الوقت لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد محور الشر الإيراني والمنظمات التابعة له بقيادة "حزب الله" هو أمر مهم".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي. مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.
وقال الحزب في بيان له، "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني، واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا".
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