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قيادي في "حزب الله": عملنا على التأكد أن ردنا على اغتيال فؤاد شكر لن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة
قيادي في "حزب الله": عملنا على التأكد أن ردنا على اغتيال فؤاد شكر لن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة
سبوتنيك عربي
قال مسؤول في "حزب الله" اللبناني، إن "رد الحزب على اغتيال القائد فؤاد شكر تأخر لأسباب سياسية". 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T13:27+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول أن "حزب الله، عمل على التأكد أن الرد على اغتيال فؤاد شكر لن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة"، مؤكدا أن "الحزب تأخر بسبب محادثات التهدئة في قطاع غزة".وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم الأحد، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240825/قناة-إسرائيلية-الضربة-الاستباقية-منعت-حزب-الله-من-استهداف-مناطق-استراتيجية-في-الداخل-الإسرائيلي-1092086631.html
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قيادي في "حزب الله": عملنا على التأكد أن ردنا على اغتيال فؤاد شكر لن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة

13:27 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
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قال مسؤول في "حزب الله" اللبناني، إن "رد الحزب على اغتيال القائد فؤاد شكر تأخر لأسباب سياسية".
ونقلت وسائل إعلام عن المسؤول أن "حزب الله، عمل على التأكد أن الرد على اغتيال فؤاد شكر لن يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة"، مؤكدا أن "الحزب تأخر بسبب محادثات التهدئة في قطاع غزة".
وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم الأحد، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي
13:01 GMT
فيما أعلن "حزب الله" بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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