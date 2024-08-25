قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240825/قناة-إسرائيلية-الضربة-الاستباقية-منعت-حزب-الله-من-استهداف-مناطق-استراتيجية-في-الداخل-الإسرائيلي-1092086631.html
قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي
قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكدت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الضربة الاستباقية لسلاح الجو الإسرائيلي منعت "حزب الله" اللبناني من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T13:01+0000
2024-08-25T13:01+0000
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إيال بن رؤوبين، القائد السابق للجبهة الشمالية الإسرائيلية، أن على بلاده الخروج من قطاع غزة والاهتمام بتهديد "حزب الله" على الشمال.وأوضح أنه على ما يبدو أن ضربات سلاح الجو قد حالت دون نشوب حرب شاملة، مشددا على ضرورة التركيز على التهديد من الشمال وكذلك التهديد الإيراني.وأوضح القائد العسكري السابق أن هذا الهجوم الاستباقي قد منع "حزب الله" من استهداف أهداف استراتيجية في الداخل الإسرائيلي كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب شاملة، وأن تلك العملية جاءت نتيجة سنوات من التحضير العسكري ولم يكن من المقرر إجراؤها في اللحظة الأخيرة.وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240825/داعيا-إلى-تدمير-لبنان-جنرال-إسرائيلي-سابق-حان-وقت-الحرب-أمام-حزب-الله-1092081882.html
https://sarabic.ae/20240825/عشرات-الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-تقصف-حاليا-مناطق-مختلفة-في-جنوبي-لبنان-1092078130.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_141:0:2392:1688_1920x0_80_0_0_f8587ad9362a9e12303085556c043617.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي

13:01 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أكدت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الضربة الاستباقية لسلاح الجو الإسرائيلي منعت "حزب الله" اللبناني من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إيال بن رؤوبين، القائد السابق للجبهة الشمالية الإسرائيلية، أن على بلاده الخروج من قطاع غزة والاهتمام بتهديد "حزب الله" على الشمال.
وأوضح أنه على ما يبدو أن ضربات سلاح الجو قد حالت دون نشوب حرب شاملة، مشددا على ضرورة التركيز على التهديد من الشمال وكذلك التهديد الإيراني.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
جنرال إسرائيلي سابق: لا مفر من الحرب البرية في الجنوب اللبناني
09:27 GMT
وأوضح القائد العسكري السابق أن هذا الهجوم الاستباقي قد منع "حزب الله" من استهداف أهداف استراتيجية في الداخل الإسرائيلي كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب شاملة، وأن تلك العملية جاءت نتيجة سنوات من التحضير العسكري ولم يكن من المقرر إجراؤها في اللحظة الأخيرة.
وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف حاليا مناطق مختلفة في جنوبي لبنان
05:54 GMT
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ 12:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد إسرائيلي يشارك بمحادثات وقف إطلاق النار12:55 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала