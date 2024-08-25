https://sarabic.ae/20240825/قناة-إسرائيلية-الضربة-الاستباقية-منعت-حزب-الله-من-استهداف-مناطق-استراتيجية-في-الداخل-الإسرائيلي-1092086631.html
قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي
قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكدت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الضربة الاستباقية لسلاح الجو الإسرائيلي منعت "حزب الله" اللبناني من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إيال بن رؤوبين، القائد السابق للجبهة الشمالية الإسرائيلية، أن على بلاده الخروج من قطاع غزة والاهتمام بتهديد "حزب الله" على الشمال.وأوضح أنه على ما يبدو أن ضربات سلاح الجو قد حالت دون نشوب حرب شاملة، مشددا على ضرورة التركيز على التهديد من الشمال وكذلك التهديد الإيراني.وأوضح القائد العسكري السابق أن هذا الهجوم الاستباقي قد منع "حزب الله" من استهداف أهداف استراتيجية في الداخل الإسرائيلي كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب شاملة، وأن تلك العملية جاءت نتيجة سنوات من التحضير العسكري ولم يكن من المقرر إجراؤها في اللحظة الأخيرة.وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي "ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.فيما أعلن "حزب الله" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
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أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي
أكدت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الضربة الاستباقية لسلاح الجو الإسرائيلي منعت "حزب الله" اللبناني من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال إيال بن رؤوبين، القائد السابق للجبهة الشمالية الإسرائيلية، أن على بلاده الخروج من قطاع غزة والاهتمام بتهديد "حزب الله" على الشمال.
وأوضح أنه على ما يبدو أن ضربات سلاح الجو قد حالت دون نشوب حرب شاملة، مشددا على ضرورة التركيز على التهديد من الشمال وكذلك التهديد الإيراني.
وأوضح القائد العسكري السابق أن هذا الهجوم الاستباقي قد منع "حزب الله" من استهداف أهداف استراتيجية في الداخل الإسرائيلي كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب شاملة، وأن تلك العملية جاءت نتيجة سنوات من التحضير العسكري ولم يكن من المقرر إجراؤها في اللحظة الأخيرة.
وتتزامن هذه التصريحات مع شن الجيش الإسرائيلي
"ضربات استباقية"، صباح اليوم، على لبنان لمنع "هجوم كبير" من "حزب الله"، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.
فيما أعلن "حزب الله
" في بيان بدء الهجوم على إسرائيل، ردا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر، مؤكدا استهداف "هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً"، وفق البيان، وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عشرات عمليات الاعتراض لصواريخ عبرت من لبنان نحو إسرائيل.
ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.