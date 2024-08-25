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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20240825/عشرات-الطائرات-الحربية-الإسرائيلية-تقصف-حاليا-مناطق-مختلفة-في-جنوبي-لبنان-1092078130.html
عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف حاليا مناطق مختلفة في جنوبي لبنان
عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف حاليا مناطق مختلفة في جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته الحربية تواصل شن غارات على أهداف في جنوب لبنان “للقضاء على التهديدات”، في إشارة إلى مواقع حزب الله العسكرية. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T05:54+0000
2024-08-25T05:55+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة "تلغرام": “عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقصف حاليًا أهدافًا مختلفة في جنوب لبنان”.وأضاف: "خلال الساعة الماضية، رصدنا استعدادات مكثفة من جانب منظمة حزب الله الإرهابية لإطلاق النار باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وبعد تحديد شامل، بدأ سلاح الجو الإسرائيلي والقيادة الشمالية في ضرب أهداف لحزب الله بشكل استباقي وواسع النطاق من أجل إزالة التهديدات الموجهة إلى مواطني إسرائيل. ونحن نعمل على إزالة التهديدات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".وتأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.غارات عنيفة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجوما استباقيا على حزب الله.. فيديووازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".
https://sarabic.ae/20240825/الولايات-المتحدة-تبدي-استعدادها-الكامل-للدفاع-عن-إسرائيل-في-مواجهة-حزب-الله-1092077519.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف حاليا مناطق مختلفة في جنوبي لبنان

05:54 GMT 25.08.2024 (تم التحديث: 05:55 GMT 25.08.2024)
© AFP 2023 / Jack Guezمقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز "إف-15"
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائراته الحربية تواصل شن غارات على أهداف في جنوب لبنان “للقضاء على التهديدات”، في إشارة إلى مواقع حزب الله العسكرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره عبر منصة "تلغرام": “عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تقصف حاليًا أهدافًا مختلفة في جنوب لبنان”.
وأضاف: "خلال الساعة الماضية، رصدنا استعدادات مكثفة من جانب منظمة حزب الله الإرهابية لإطلاق النار باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وبعد تحديد شامل، بدأ سلاح الجو الإسرائيلي والقيادة الشمالية في ضرب أهداف لحزب الله بشكل استباقي وواسع النطاق من أجل إزالة التهديدات الموجهة إلى مواطني إسرائيل. ونحن نعمل على إزالة التهديدات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
الولايات المتحدة تبدي استعدادها الكامل للدفاع عن إسرائيل في مواجهة حزب الله
05:13 GMT
وتأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.
غارات عنيفة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجوما استباقيا على حزب الله.. فيديو
وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".
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Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ05:25 GMT
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