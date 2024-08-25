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الولايات المتحدة تبدي استعدادها الكامل للدفاع عن إسرائيل في مواجهة حزب الله
الولايات المتحدة تبدي استعدادها الكامل للدفاع عن إسرائيل في مواجهة حزب الله
سبوتنيك عربي
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن دعمها واستعدادها الكامل للدفاع عن إسرائيل في خضم المواجهة مع "حزب الله" اللبناني. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T05:13+0000
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العالم
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وذكرت منصة "ياهو" الأمريكية نقلا عن بيان للمتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في منطقة الشرق الأوسط".وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدء هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".وتأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".
https://sarabic.ae/20240825/حزب-الله-يعلن-بدء-هجوم-جوي-نحو-العمق-الإسرائيلي--عاجل-1092076522.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

الولايات المتحدة تبدي استعدادها الكامل للدفاع عن إسرائيل في مواجهة حزب الله

05:13 GMT 25.08.2024
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
CC0 / pixabay.com /
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، عن دعمها واستعدادها الكامل للدفاع عن إسرائيل في خضم المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
وذكرت منصة "ياهو" الأمريكية نقلا عن بيان للمتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب في منطقة الشرق الأوسط".
وشدد رايدر بالقول على أن بلاده مستعدة لدعم إسرائيل والدفاع عنها في خضم المواجهة مع "حزب الله".
وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدء هجوما جويا بعدد كبير من الطائرات المسيرة نحو العمق الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه استهدف هدفا عسكريا نوعيا.

وقال الحزب في بيان له: "مجاهدو المقاومة الإسلامية قاموا بشن هجوم جوي بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقًا".

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"حزب الله" يعلن بدء هجوم جوي نحو العمق الإسرائيلي.. فيديو
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وأضاف البيان أن ذلك جاء "بالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏ هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها".
وتأتي التطورات فيما تتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، علاوة على قيام إسرائيل بشكل متكرر، باستهداف عناصر وقادة ميدانيين في حزب الله.
تداعيات غارة جوية إسرائيلية في وادي الكفور، قضاء النبطية، جنوب لبنان، 17 أغسطس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
غارات عنيفة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يقول إنه يشن هجوما استباقيا على حزب الله.. فيديو
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وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".
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Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ05:25 GMT
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