https://sarabic.ae/20240825/مالك-منصة-إكس-ماسك-يعلق-على-توقيف-مؤسس-تلغرام-في-فرنسا-1092082444.html

مالك منصة "إكس" ماسك يعلق على توقيف مؤسس "تلغرام" في فرنسا

مالك منصة "إكس" ماسك يعلق على توقيف مؤسس "تلغرام" في فرنسا

سبوتنيك عربي

نشر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الأحد، منشورا على صحفته الخاصة على منصة "إكس" دعا من خلاله إلى إطلاق سراح مؤسس منصة "تلغرام" بافل دوروف. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T10:06+0000

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وأيد رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عبر مشاركته هاشتاغ "الحرية لبافل"، دعوة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المطالبين بالإفراج عن مؤسس تطبيق تلغرام للمراسلة بافيل دوروف، الذي اعتقل من قبل السلطات الفرنسية في العاصمة باريس.وفي سياق متصل، رجح ماسك بأن تقوم بعض الدول باتخاذ إجراءات ضد منصته "إكس" بعد اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" بافيل دوروف. كما علق رجل الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بالقول: ​​تلغرام اليوم، غدا سيكون "إكس".وبحسب وسائل إعلام فرنسية، اعتقل مؤسس تلغرام، مساء السبت، في أحد مطارات ضواحي باريس، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، واعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.نائب رئيس الدوما الروسي يحث الخارجية على السعي للإفراج عن دوروفوفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.

https://sarabic.ae/20240825/روسيا-تطالب-السلطات-الفرنسية-بتوضيح-أسباب-اعتقال-مؤسس-تطبيق-تليغرام-والأخيرة-ترفض-1092081697.html

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