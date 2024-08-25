https://sarabic.ae/20240825/مصادر-أمنية-مصرية-محادثات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-انتهت-دون-التوصل-إلى-اتفاق-1092093917.html

مصادر أمنية مصرية: محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون التوصل إلى اتفاق

مصادر أمنية مصرية: محادثات وقف إطلاق النار في غزة انتهت دون التوصل إلى اتفاق

سبوتنيك عربي

قالت مصادر أمنية مصرية، ليل الأحد/الاثنين، أن إن المحادثات التي جرت في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة انتهت. 25.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-25T21:56+0000

2024-08-25T21:56+0000

2024-08-25T21:56+0000

حركة حماس

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أخبار إسرائيل اليوم

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

العالم العربي

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين مصريين، قولها إن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.وشارك في محادثات القاهرة، اليوم الأحد، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.كان وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة القيادي خليل الحية قد وصل، مساء أمس، إلى القاهرة بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة الخميس الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن الحركة.وتتواصل جهود إقليمية ودولية لبلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين محتجزين بالقطاع منذ بدأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي.ومنذ ذلك الحين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على القطاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل و92 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240825/وفد-حماس-يغادر-القاهرة-بعد-التأكيد-على-الوسطاء-بإلزام-إسرائيل-بمقترح-بايدن-وقرار-مجلس-الأمن-1092092909.html

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حركة حماس, مصر, قطر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي