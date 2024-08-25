https://sarabic.ae/20240825/وفد-حماس-يغادر-القاهرة-بعد-التأكيد-على-الوسطاء-بإلزام-إسرائيل-بمقترح-بايدن-وقرار-مجلس-الأمن-1092092909.html
وفد "حماس" يغادر القاهرة بعد التأكيد على الوسطاء بإلزام إسرائيل بمقترح بايدن وقرار مجلس الأمن
وفد "حماس" يغادر القاهرة بعد التأكيد على الوسطاء بإلزام إسرائيل بمقترح بايدن وقرار مجلس الأمن
سبوتنيك عربي
أعلن القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الأحد، مغادرة وفد الحركة المفاوض القاهرة، بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T18:47+0000
2024-08-25T18:47+0000
2024-08-25T18:47+0000
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وطالب وفد "حماس"، "بإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي، والمبني على ماورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن"، مؤكدا "جاهزية الحركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح الشعب العليا ووقف العدوان عليه".كما أكد وفد "حماس"، على "موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة".وكان وفد من حركة "حماس" وصل إلى القاهرة، للاطلاع على مخرجات اللقاءات التي جرت في العاصمة المصرية خلال اليومين الماضيين، بخصوص صفقة لتبادل المحتجزين والسجناء، ووقف إطلاق النار في غزة.وأكد مصدران قياديان في حركة "حماس"، أن هذا الوفد "لن يكون طرفا في المحادثات الجارية، وإنما سيستمع فقط للمخرجات من الوسطاء".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240819/كشف-تفاصيل-الاقتراح-الأمريكي-الجديد-في-مفاوضات-غزة-1091885929.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وفد "حماس" يغادر القاهرة بعد التأكيد على الوسطاء بإلزام إسرائيل بمقترح بايدن وقرار مجلس الأمن
أعلن القيادي في حركة حماس عزت الرشق، اليوم الأحد، مغادرة وفد الحركة المفاوض القاهرة، بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر، واستمع منهم لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل.
وطالب وفد "حماس"، "بإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي، والمبني على ماورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن"، مؤكدا "جاهزية الحركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصالح الشعب العليا ووقف العدوان عليه".
كما أكد وفد "حماس"، على "موقف الحركة بضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان إلى مناطقهم، والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل جادة".
وكان وفد من حركة "حماس" وصل إلى القاهرة
، للاطلاع على مخرجات اللقاءات التي جرت في العاصمة المصرية خلال اليومين الماضيين، بخصوص صفقة لتبادل المحتجزين والسجناء، ووقف إطلاق النار في غزة.
وأكد مصدران قياديان في حركة "حماس"، أن هذا الوفد "لن يكون طرفا في المحادثات الجارية، وإنما سيستمع فقط للمخرجات من الوسطاء".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة
، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.