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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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عالم سبوتنيك
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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال معارك جنوبي قطاع غزة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال معارك جنوبي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك جنوبي قطاع غزة. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T06:45+0000
2024-08-25T06:45+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الرقيب عميت تساديكوف، 20 عاما من الكتيبة 202 لواء مظليين، في انفجار عبوة ناسفة في خان يونس.وأضاف أن جنديا من كتيبة الهندسة أصيب بجروح خطيرة في معركة أخرى دارت في جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الجندي الجريح تم نقله لتلقي العلاج في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلته".وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى. ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240825/إعلان-حالة-الطوارئ-في-جميع-أنحاء-إسرائيل--1092078441.html
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طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر خلال معارك جنوبي قطاع غزة

06:45 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك جنوبي قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الرقيب عميت تساديكوف، 20 عاما من الكتيبة 202 لواء مظليين، في انفجار عبوة ناسفة في خان يونس.
وأضاف أن جنديا من كتيبة الهندسة أصيب بجروح خطيرة في معركة أخرى دارت في جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن "الجندي الجريح تم نقله لتلقي العلاج في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلته".
وبذلك يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 700، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل
06:09 GMT
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
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