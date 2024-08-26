https://sarabic.ae/20240826/الدفاع-الروسية-تدمير-20-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1092095460.html
الدفاع الروسية: تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
الدفاع الروسية: تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T04:29+0000
2024-08-26T04:29+0000
2024-08-26T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وقد تم تدمير عشرين طائرة بدون طيار أوكرانية واعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240826/اعتراض-وتدمير-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بريانسك-1092094407.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
04:29 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 05:07 GMT 26.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وقد تم تدمير عشرين طائرة بدون طيار أوكرانية واعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وأضافت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت تسع مسيرات فوق أراضي منطقة ساراتوف، وثلاث فوق أراضي منطقة كورسك، وست مسيرات فوق كل من أراضي مناطق بيلغورود وبريانسك وتولا، ثم طائرتين فوق كل من أراضي أوريول وريازان".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد على يد نظام كييف.