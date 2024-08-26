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السودان يتعرض لكارثة "أشبه بدرنة الليبية" بانهيار أحد سدوده.. فيديو
السودان يتعرض لكارثة "أشبه بدرنة الليبية" بانهيار أحد سدوده.. فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض السودان لكارثة غير مسبوقة، تمثلت في انهيار سد "أربعات" في بورتسودان، نتيجة السيول والأمطار التي هطلت بغزارة على الولايات السودانية منذ بداية الشهر الجاري،... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T11:01+0000
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ومسحت المياه المحملة بالطمي العديد من القرى عن وجه الأرض، فيما لجأ المواطنين إلى الجبال للنجاة بأرواحهم. وأفاد شهود عيان، أن "عشرات الجثث جرفتها المياه، بعضها ملقاة على برك المياه وقارعة الطريق، وأن الوضع حاليا أشبه بكارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لصحيفة "السوداني".وتقدّمت مصر من خلال وزارتها للموارد المائية والري، "بأحر التعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب السودان في كارثة انهيار خور أربعات، معلنة ووقوفها خلفهم في هذه المحنة"، وفق بيان صادر عنها.وقالت الوزارة: "تتقدّم وزارة الموارد المائية والري بخالص التعازي لأشقائها في دولة السودان والري في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على عُمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ووقوفها الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كل الظروف".ويعد سد "أربعات" هو مورد المياه الرئيسي لمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، شرق السودان وهو يقع على بُعد 40 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان.
https://sarabic.ae/20240804/الأمطار-والسيول-تزيد-آلام-النازحين-من-ويلات-الحرب-في-السودان-صور-1091418824.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السودان يتعرض لكارثة "أشبه بدرنة الليبية" بانهيار أحد سدوده.. فيديو
تعرض السودان لكارثة غير مسبوقة، تمثلت في انهيار سد "أربعات" في بورتسودان، نتيجة السيول والأمطار التي هطلت بغزارة على الولايات السودانية منذ بداية الشهر الجاري، مما تسبب في فيضانات أغرقت قرى بأكملها، وقتلت العشرات، وتعرض أكثر من 100 شخص للفقد.
ومسحت المياه المحملة بالطمي العديد من القرى عن وجه الأرض، فيما لجأ المواطنين إلى الجبال للنجاة بأرواحهم.
وأفاد شهود عيان، أن "عشرات الجثث جرفتها المياه، بعضها ملقاة على برك المياه وقارعة الطريق، وأن الوضع حاليا أشبه بكارثة "إعصار دانيال"، الذي ضرب مدينة درنة الليبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لصحيفة
"السوداني".
وتقدّمت مصر من خلال وزارتها للموارد المائية والري، "بأحر التعازي والمواساة إلى قيادة وحكومة وشعب السودان في كارثة انهيار خور أربعات، معلنة ووقوفها خلفهم في هذه المحنة"، وفق بيان
صادر عنها.
وقالت الوزارة: "تتقدّم وزارة الموارد المائية والري بخالص التعازي لأشقائها في دولة السودان والري في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على عُمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر والسودان، ووقوفها الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كل الظروف".
ويعد سد "أربعات" هو مورد المياه الرئيسي لمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، شرق السودان وهو يقع على بُعد 40 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان.