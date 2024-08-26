https://sarabic.ae/20240826/اليمن-مقتل-وإصابة-ثلاثة-جنود-إثر-هجوم-منسوب-لـ-أنصار-الله-في-محافظة-مأرب-1092119452.html

اليمن.. مقتل وإصابة ثلاثة جنود إثر هجوم منسوب لـ "أنصار الله" في محافظة مأرب

اليمن.. مقتل وإصابة ثلاثة جنود إثر هجوم منسوب لـ "أنصار الله" في محافظة مأرب

سبوتنيك عربي

قُتل وأُصيب ثلاثة جنود يمنيين، إثر هجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز (شمال شرقي اليمن). 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T23:24+0000

2024-08-26T23:24+0000

2024-08-26T23:24+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ"سبوتنيك" بأن طائرة مُسيرة تابعة لـ "أنصار الله" استهدفت موقعاً لقوات العمالقة الجنوبية العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة في جبهة حريب جنوب مأرب.وأضاف أن الهجوم الجوي أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح متوسطة.وذكر المصدر أن الهجوم يأتي بعد نحو أسبوع من إسقاط القوات المشتركة طائرة مُسيرة لـ "أنصار الله" تحمل قذائف أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة حريب (جنوب مأرب) والمتاخمة لأطراف محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).ومنتصف آب/ أغسطس الجاري، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن هناك استعدادات وتعزيزات عسكرية مصحوبة بتهديدات مستمرة من أطراف الصراع في اليمن بعودة الحرب، مشيراً إلى ورود تقارير عن اشتباكات في الضالع والحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240601/إصابة-قائد-عسكري-بالجيش-اليمني-إثر-تفجير-استهدف-موكبه-في-محافظة-تعز--1089408911.html

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أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, الجيش اليمني, أنصار الله