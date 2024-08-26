https://sarabic.ae/20240826/بعد-أنباء-عن-فشل-المفاوضات-واشنطن-نبذل-جهودا-لإيقاف-إطلاق-النار-في-غزة-1092095193.html

بعد أنباء عن فشل المفاوضات.. واشنطن: نبذل جهودا لإيقاف إطلاق النار في غزة

بعد أنباء عن فشل المفاوضات.. واشنطن: نبذل جهودا لإيقاف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة لا تزال تبذل جهودا في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T04:23+0000

2024-08-26T04:23+0000

2024-08-26T05:08+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

إسرائيل

العالم

طوفان الأقصى

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وأضاف سوليفان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا.يأتي ذلك في الوقت الذي، قالت فيه مصادر أمنية مصرية، ليل الأحد، أن إن المحادثات التي جرت في القاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة انتهت.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين مصريين، قولها إن محادثات وقف إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي انتهت دون التوصل إلى اتفاق.وشارك في محادثات القاهرة، أمس الأحد، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.كان وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة القيادي خليل الحية قد وصل، مساء أمس، إلى القاهرة بناء على دعوة الوسطاء في مصر وقطر، وذلك للاستماع لنتائج المفاوضات التي جرت في القاهرة الخميس الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن الحركة.وتتواصل جهود إقليمية ودولية لبلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وعدد من الإسرائيليين محتجزين بالقطاع منذ بدأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي.ومنذ ذلك الحين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على القطاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل و92 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بوقت سابق، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240825/مصادر-أمنية-مصرية-محادثات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-انتهت-دون-التوصل-إلى-اتفاق-1092093917.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى