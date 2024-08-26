روسيا: الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمواد السامة للقوات المسلحة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240826/روسيا-الولايات-المتحدة-المورد-الرئيسي-للمواد-السامة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092105053.html
روسيا: الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمواد السامة للقوات المسلحة الأوكرانية
روسيا: الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمواد السامة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمجموعة واسعة من الأسلحة الكيميائية، والتي يستخدم بعضها بنشاط من قبل... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T12:44+0000
2024-08-26T12:45+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312211_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_d3f20c9b3d054e46dc65b15aaa6db46a.jpg
وقالت البعثة الروسية: "الولايات المتحدة تظل المورد الرئيسي للمواد السامة لأوكرانيا".وأكدوا أنه على عكس تصريحات البيت الأبيض بشأن تدمير مخزونات هذه الذخيرة، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة إنتاجية لتركيب كميات كبيرة من المواد السامة.وأشاروا إلى أنه في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تم تسجيل أكثر من 400 حالة استخدام من قبل الجانب الأوكراني للمواد الكيميائية السامة غير القاتلة، ولا سيما الكلوروبيكرين، والتي غالبًا ما تكون مختلطة مع الكلورواسيتوفينون. وكانت هناك أيضًا حالات استخدمت فيها القوات المسلحة الأوكرانية مكونات الأسلحة الكيميائية لتسميم الطعام، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا. ووفقا لهم، فإنه، تم بالفعل تسجيل حالات استخدام الأسلحة الكيميائية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتشير البعثة الدائمة الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم بشكل أساسي الطائرات دون طيار لشن هجمات كيميائية. وهكذا، في 28 ديسمبر 2023، وفي اتجاه كراسنولمانسك، تم إسقاط قنابل غاز أمريكية الصنع مملوءة بمادة "CS" من طائرات دون طيار على أفراد عسكريين روس.الدفاع الروسية: اكتشاف مختبر كيميائي في مدينة أفدييفكا استخدم لإنتاج مركبات تسبب التسمم.القوات الروسية تعثر على وثائق تؤكد مواصلة نظام كييف العمل على أسلحة الدمار الشامل
https://sarabic.ae/20240711/موسكو-كييف-تنتهك-اتفاقية-الأسلحة-الكيميائية-باستخدام-مواد-سامة-ضد-الجيش-الروسي-1090714367.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083312211_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e492b08efbd3b08222463c5c58e8f96c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

روسيا: الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمواد السامة للقوات المسلحة الأوكرانية

12:44 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 12:45 GMT 26.08.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمجموعة واسعة من الأسلحة الكيميائية، والتي يستخدم بعضها بنشاط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت البعثة الروسية: "الولايات المتحدة تظل المورد الرئيسي للمواد السامة لأوكرانيا".
وأكدوا أنه على عكس تصريحات البيت الأبيض بشأن تدمير مخزونات هذه الذخيرة، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة إنتاجية لتركيب كميات كبيرة من المواد السامة.

وتابعت لصحيفة "إزفيستيا": "بدعم من الغرب، تبذل أوكرانيا كل جهد ممكن "لمواصلة الأعمال العدائية والحفاظ على وهم التكافؤ" في الحرب ضد روسيا، ولتحقيق ذلك، يقوم الخبراء الغربيون، وخاصة الأمريكيون، بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمواد السامة القاتلة وغير القاتلة.

وأشاروا إلى أنه في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تم تسجيل أكثر من 400 حالة استخدام من قبل الجانب الأوكراني للمواد الكيميائية السامة غير القاتلة، ولا سيما الكلوروبيكرين، والتي غالبًا ما تكون مختلطة مع الكلورواسيتوفينون. وكانت هناك أيضًا حالات استخدمت فيها القوات المسلحة الأوكرانية مكونات الأسلحة الكيميائية لتسميم الطعام، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا.
منظر لمبنى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
موسكو: كييف تنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام مواد سامة ضد الجيش الروسي
11 يوليو, 16:36 GMT
ووفقا لهم، فإنه، تم بالفعل تسجيل حالات استخدام الأسلحة الكيميائية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتشير البعثة الدائمة الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم بشكل أساسي الطائرات دون طيار لشن هجمات كيميائية. وهكذا، في 28 ديسمبر 2023، وفي اتجاه كراسنولمانسك، تم إسقاط قنابل غاز أمريكية الصنع مملوءة بمادة "CS" من طائرات دون طيار على أفراد عسكريين روس.
الدفاع الروسية: اكتشاف مختبر كيميائي في مدينة أفدييفكا استخدم لإنتاج مركبات تسبب التسمم.
القوات الروسية تعثر على وثائق تؤكد مواصلة نظام كييف العمل على أسلحة الدمار الشامل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала