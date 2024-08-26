https://sarabic.ae/20240826/روسيا-الولايات-المتحدة-المورد-الرئيسي-للمواد-السامة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092105053.html
روسيا: الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمواد السامة للقوات المسلحة الأوكرانية
روسيا: الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمواد السامة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكدت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمجموعة واسعة من الأسلحة الكيميائية، والتي يستخدم بعضها بنشاط من قبل... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T12:44+0000
2024-08-26T12:44+0000
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وقالت البعثة الروسية: "الولايات المتحدة تظل المورد الرئيسي للمواد السامة لأوكرانيا".وأكدوا أنه على عكس تصريحات البيت الأبيض بشأن تدمير مخزونات هذه الذخيرة، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة إنتاجية لتركيب كميات كبيرة من المواد السامة.وأشاروا إلى أنه في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تم تسجيل أكثر من 400 حالة استخدام من قبل الجانب الأوكراني للمواد الكيميائية السامة غير القاتلة، ولا سيما الكلوروبيكرين، والتي غالبًا ما تكون مختلطة مع الكلورواسيتوفينون. وكانت هناك أيضًا حالات استخدمت فيها القوات المسلحة الأوكرانية مكونات الأسلحة الكيميائية لتسميم الطعام، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا. ووفقا لهم، فإنه، تم بالفعل تسجيل حالات استخدام الأسلحة الكيميائية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتشير البعثة الدائمة الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم بشكل أساسي الطائرات دون طيار لشن هجمات كيميائية. وهكذا، في 28 ديسمبر 2023، وفي اتجاه كراسنولمانسك، تم إسقاط قنابل غاز أمريكية الصنع مملوءة بمادة "CS" من طائرات دون طيار على أفراد عسكريين روس.الدفاع الروسية: اكتشاف مختبر كيميائي في مدينة أفدييفكا استخدم لإنتاج مركبات تسبب التسمم.القوات الروسية تعثر على وثائق تؤكد مواصلة نظام كييف العمل على أسلحة الدمار الشامل
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا: الولايات المتحدة المورد الرئيسي للمواد السامة للقوات المسلحة الأوكرانية
12:44 GMT 26.08.2024 (تم التحديث: 12:45 GMT 26.08.2024)
أكدت البعثة الروسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بمجموعة واسعة من الأسلحة الكيميائية، والتي يستخدم بعضها بنشاط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت البعثة الروسية: "الولايات المتحدة تظل المورد الرئيسي للمواد السامة لأوكرانيا".
وأكدوا أنه على عكس تصريحات البيت الأبيض بشأن تدمير مخزونات هذه الذخيرة، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بقدرة إنتاجية لتركيب كميات كبيرة من المواد السامة.
وتابعت لصحيفة "إزفيستيا": "بدعم من الغرب، تبذل أوكرانيا كل جهد ممكن "لمواصلة الأعمال العدائية والحفاظ على وهم التكافؤ" في الحرب ضد روسيا، ولتحقيق ذلك، يقوم الخبراء الغربيون، وخاصة الأمريكيون، بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمواد السامة القاتلة وغير القاتلة.
وأشاروا إلى أنه في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تم تسجيل أكثر من 400 حالة استخدام من قبل الجانب الأوكراني للمواد الكيميائية السامة غير القاتلة، ولا سيما الكلوروبيكرين، والتي غالبًا ما تكون مختلطة مع الكلورواسيتوفينون. وكانت هناك أيضًا حالات استخدمت فيها القوات المسلحة الأوكرانية مكونات الأسلحة الكيميائية لتسميم الطعام، ما أدى إلى مقتل 15 شخصًا.
ووفقا لهم، فإنه، تم بالفعل تسجيل حالات استخدام الأسلحة الكيميائية خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتشير البعثة الدائمة الروسية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تستخدم بشكل أساسي الطائرات دون طيار لشن هجمات كيميائية. وهكذا، في 28 ديسمبر 2023، وفي اتجاه كراسنولمانسك، تم إسقاط قنابل غاز أمريكية الصنع مملوءة بمادة "CS" من طائرات دون طيار على أفراد عسكريين روس.