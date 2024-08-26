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هجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا
هجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
يظهر الإنفوغراف الآتي، هجمات القوات المسلحة الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا بتاريخ اليوم الاثنين، الموافق 26 أغسطس/ آب. 26.08.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, инфографика
انفوجرافيك, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, инфографика

هجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا

13:37 GMT 26.08.2024
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يظهر الإنفوغراف الآتي، هجمات القوات المسلحة الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا بتاريخ اليوم الاثنين، الموافق 26 أغسطس/ آب.
تم إعلان حالة التأهب الجوي في أوكرانيا بعد الساعة السادسة صباحاً بتوقيت موسكو.
أفادت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية عن تسجيل "حالات وصول" إلى المنشآت في عدد من المناطق (مزيد من التفاصيل على الخريطة).
تُركت بعض المدن الأوكرانية من دون إمدادات الكهرباء والمياه، وتم فرض عمليات إغلاق طارئة في جميع أنحاء أوكرانيا.
قال وزير الطاقة الأوكرانية إن وضعا صعبا تطور في نظام الطاقة الأوكراني بعد الانفجارات.
انقطعت الكهرباء عن مرافق السكك الحديدية الأوكرانية في عدة مناطق، وتم الإبلاغ عن استخدام قاطرات الديزل الاحتياطية.
من بين المنشآت العسكرية التي تم قصفها، هناك حظيرة للمعدات في مدينة ايفانو فرانكيفسك، حيث قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإخفاء طائرتين من طراز "إف-16"، حسبما صرحت لوكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية، حركة النشاط السري الموالية لروسيا.
كما تم تنفيذ هجمات على نقاط انتشار الجيش الأوكراني في منطقة فولين بولتافا في اتجاه ساحة التدريب في منطقة ترنوبل المذكورة تحت الأرض.
كان الطيران البولندي موجودا "لضمان سلامة المجال الجوي".
هجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
هجمات القوات الروسية على منشآت صناعة الدفاع والطاقة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي
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