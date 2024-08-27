https://sarabic.ae/20240827/إقبال-كبير-على-بطولة-أبو-ظبي-غراند-سلام-موسكو-1092147651.html

إقبال كبير على بطولة "أبو ظبي غراند سلام" موسكو

إقبال كبير على بطولة "أبو ظبي غراند سلام" موسكو

سبوتنيك عربي

تشهد بطولة "جولة أبو ظبي غراند سلام للجوجيتسو العالمية" التي ستقام في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 30 أغسطس/آب وحتى 1 سبتمبر/أيلول 2024، إقبالاً... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T18:40+0000

2024-08-27T18:40+0000

2024-08-27T18:40+0000

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وأعلنت رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) عن فتح باب التسجيل لهذا الحدث الرياضي البارز. وسجّل حتى الآن في البطولة لاعبين من أكثر من 30 جنسية، من بينهم عدد كبير من روسيا، البرازيل، الأرجنتين، البرتغال، كازاخستان، أذربيجان، وأوزبكستان.ويعكس هذا التنوع في الجنسيات الاهتمام الكبير بالبطولة على المستوى الدولي، خاصة مع اقتراب موعد انطلاقها.ومن جانبه، أوضح سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية، محمد أحمد الجابر، أن "بطولة غراند سلام أبو ظبي تحظى بشهرة واسعة حول العالم، بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتساهم في تعزيز التواصل الرياضي والثقافي بين الشعوب، وستشهد العاصمة موسكو جولة جديدة من المنافسات في 30 أغسطس".وأضاف الجابر: "تعد هذه الجولة أحد الجولات الهامة للبطولة، وتعكس علاقات الصداقة بين الإمارات وروسيا الاتحادية، والنجاح الكبير الذي حققته العاصمة أبوظبي في الترويج للعبة الجوجيستو على المستوى الدولي".نجوم الجوجيتسو العالميين يتنافسون في أبو ظبي غراند سلام موسكووتستقطب بطولة أبوظبي غراند سلام موسكو نخبة من أبرز لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم، يتقدمهم لاعبو منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، ويشارك منهم خالد الشحي، عمر السويدي، وسعيد الكبيسي. وسيخوض اللاعبون منافسات قوية إلى جانب أسماء لامعة أخرى من بلدان مثل روسيا والبرازيل وكازاخستان وأذربيجان، مما يضمن مواجهات على أعلى المستويات.وتعكس هذه المشاركة الواسعة للأبطال العالميين حماسهم للمشاركة في "غراند سلام" موسكو في روسيا، كما تؤكد على دور العاصمة أبوظبي في نشر رياضة الجوجيتسو ودعمها ودعم لاعبيها من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال إقامة البطولات العالمية بأعلى المعايير والمستويات في أبرز مدن العالم.جوائز قيّمة ونقاط تصنيفية عالميةوأشار طارق البحري، مدير عام شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، والمنظمة لبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إلى أن البطولة ستمنح الفائزين بالمركز الأول في أي فئة من فئاتها 2000 نقطة في التصنيف السنوي العالمي للرابطة، كما ستصل الجوائز المالية الإجمالية لهذا الموسم إلى 153 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في جميع الفئات.وأكد البحري أن البطولة ستُقام بأعلى معايير التنظيم والمنافسة، مشيداً بنجاحات البطولة المتواصلة واحتفالها بالذكرى العاشرة لإطلاقها، مضيفا: "إقامة البطولة في موسكو تزامنًا مع احتفالها بموسمها العاشر، تأتي ضمن رؤيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي جراند سلام على المستوى العالمي، وتوسيع نطاق تأثيرها في مختلف العواصم العالمية".

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