https://sarabic.ae/20240827/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-13-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1092152143.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 13 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 13 مرة خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T23:25+0000
2024-08-27T23:25+0000
2024-08-27T23:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 13 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 38 مقذوفاً مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240827/القوات-الروسية-تحرر-بلدة--أورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092126732.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 13 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 13 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 38 مقذوفاً من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 13 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 4 منها على محور دونيتسك و9 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 38 مقذوفاً مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة ثلاثة مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 25 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير
الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.