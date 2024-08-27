اليمن.. وفاة امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين إثر انهيار حاجز مائي

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السينما والرياضة تحدي وشغف
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
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عرب بوينت بودكاست
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اليمن.. وفاة امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين إثر انهيار حاجز مائي
اليمن.. وفاة امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين إثر انهيار حاجز مائي
سبوتنيك عربي
توفيت امرأتان وطفل وفُقد أكثر من 20 آخرين، إثر انهيار حاجز مائي، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة ضربت محافظة المحويت (غرب اليمن). 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T23:05+0000
2024-08-27T23:05+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك" بأن أمطاراً غزيرة هطلت على محافظة المحويت، نتج عنها فيضانات تسببت في انهيار حاجز مائي في مديرية ملحَّان غرب المحافظة، ما أدى إلى تهدم ستة منازل، جزئياً وكلياً، ووفاة امرأتين وطفل انتشلتهم فرق الإنقاذ من تحت أنقاض منزلهم، ولا يزال البحث مستمراً عن ستة أشخاص من ذات الأسرة، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ أسرة كاملة بعد انهيار منزلها.وأضاف أن المياه المتدفقة جراء انهيار السد، الذي يتمركز في قمة جبل، جرفت أراضٍ زراعية ومحالاً تجارية وعدداً من السيارات، وألحقت خسائر مادية.وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في مديرية ملحان، أدت أيضاً إلى حدوث انهيار صخري في عزلة "القبلة" بالمديرية ذاتها، أسفر عن تدمير مسجد ومنزل مجاور له، يقطنه نحو 20 شخصاً، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشالهم من تحت ركامه رغم استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.ويوم الجمعة الماضي، توفيت أسرة مكونة من ستة أشخاص في محافظة المحويت ذاتها، نتيجة انهيار منزلها بسبب أمطار غزيرة تضرب اليمن منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الأربعاء الماضي، وفاة 86 شخصاً وتضرر 33,123 أسرة، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة شهدتها محافظات الحديدة وريمة (غرب اليمن) وحجة (شمال غربي البلاد).ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تضرر 38,285 أسرة (ما يقرب من 268,000 شخص) إثر أمطار غزيرة وسيول ضربت اليمن، منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.وتركزت الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن، على محافظات مأرب والحديدة وحضرموت وتعز وصعدة وحجة، وأسفرت عن وفاة وإصابة 211 شخصاً وتهدم مئات المنازل، وتضرر آلاف الأسر علاوة على إلحاقها خسائر مادية واسعة، حسب مصادر لـ"سبوتنيك".ووفقاً للأمم المتحدة، تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات الوضع الإنساني الكارثي في اليمن الناجم عن الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، الذي يدخل عامه العاشر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20230430/مصرع-7-أشخاص-إثر-انهيار-سد-في-محافظة-المحويت-غربي-اليمن-1076493377.html
https://sarabic.ae/20240625/أمطار-غزيرة-في-صنعاء-تغير-مسار-رحلة-حجاج-يمنيين-إلى-جيبوتي-1090150347.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

اليمن.. وفاة امرأتين وطفلة وفقدان 26 آخرين إثر انهيار حاجز مائي

23:05 GMT 27.08.2024
© AP Photo / Mukhtar Khanفيضان
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Mukhtar Khan
تابعنا عبر
توفيت امرأتان وطفل وفُقد أكثر من 20 آخرين، إثر انهيار حاجز مائي، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة ضربت محافظة المحويت (غرب اليمن).
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك" بأن أمطاراً غزيرة هطلت على محافظة المحويت، نتج عنها فيضانات تسببت في انهيار حاجز مائي في مديرية ملحَّان غرب المحافظة، ما أدى إلى تهدم ستة منازل، جزئياً وكلياً، ووفاة امرأتين وطفل انتشلتهم فرق الإنقاذ من تحت أنقاض منزلهم، ولا يزال البحث مستمراً عن ستة أشخاص من ذات الأسرة، في حين تمكن الأهالي من إنقاذ أسرة كاملة بعد انهيار منزلها.
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وأضاف أن المياه المتدفقة جراء انهيار السد، الذي يتمركز في قمة جبل، جرفت أراضٍ زراعية ومحالاً تجارية وعدداً من السيارات، وألحقت خسائر مادية.
وذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات في مديرية ملحان، أدت أيضاً إلى حدوث انهيار صخري في عزلة "القبلة" بالمديرية ذاتها، أسفر عن تدمير مسجد ومنزل مجاور له، يقطنه نحو 20 شخصاً، ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة لانتشالهم من تحت ركامه رغم استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.
ويوم الجمعة الماضي، توفيت أسرة مكونة من ستة أشخاص في محافظة المحويت ذاتها، نتيجة انهيار منزلها بسبب أمطار غزيرة تضرب اليمن منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الأربعاء الماضي، وفاة 86 شخصاً وتضرر 33,123 أسرة، جراء أمطار غزيرة وسيول جارفة شهدتها محافظات الحديدة وريمة (غرب اليمن) وحجة (شمال غربي البلاد).
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تضرر 38,285 أسرة (ما يقرب من 268,000 شخص) إثر أمطار غزيرة وسيول ضربت اليمن، منذ مطلع آب/أغسطس الجاري.
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وتركزت الأمطار الغزيرة والفيضانات في اليمن، على محافظات مأرب والحديدة وحضرموت وتعز وصعدة وحجة، وأسفرت عن وفاة وإصابة 211 شخصاً وتهدم مئات المنازل، وتضرر آلاف الأسر علاوة على إلحاقها خسائر مادية واسعة، حسب مصادر لـ"سبوتنيك".
ووفقاً للأمم المتحدة، تفاقم الأمطار الغزيرة والفيضانات الوضع الإنساني الكارثي في اليمن الناجم عن الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، الذي يدخل عامه العاشر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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