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تونس... المحكمة الإدارية تقرر إعادة المرشح عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي
تونس... المحكمة الإدارية تقرر إعادة المرشح عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، أن المحكمة قررت اليوم الثلاثاء، قبول طعن المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب "العمل والإنجاز"،... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T12:01+0000
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وقال بوقرة في تصريح لـ"سبوتنيك": يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد رفضت ملف ترشح عبد اللطيف المكي، بسبب ما اعتبرته "إشكاليات متعلقة بالتزكيات الشعبية الواردة في ملف ترشحه".وكانت المحكمة الإدارية بتونس، قد تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في طورها الاستئنافي من قبل كل من المرشحين أمين عام حزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، وأمين عام حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر" عماد الدائمي، وبشير العواني.وعبد اللطيف المكي هو من مواليد 27 أغسطس/آب 1962، وهو طبيب وشغل سابقا منصب وزير الصحة وهو حاليا أمين عام حزب "العمل والإنجاز"، الذي أسسه بعد استقالته من حركة "النهضة" التونسية.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
https://sarabic.ae/20240813/المتحدث-باسم-هيئة-الانتخابات-لـسبوتنيك-لهذه-الأسباب-وقع-رفض-ملفات-بعض-المترشحين--لرئاسة-تونس-1091708603.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, الأخبار, حصري

تونس... المحكمة الإدارية تقرر إعادة المرشح عبد اللطيف المكي إلى السباق الرئاسي

12:01 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Mariam Gaderaانتخابات البرلمان - تونس
انتخابات البرلمان - تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Mariam Gadera
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أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، فيصل بوقرة، أن المحكمة قررت اليوم الثلاثاء، قبول طعن المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب "العمل والإنجاز"، شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي.
وقال بوقرة في تصريح لـ"سبوتنيك":

القرار يقضي بعودة المكي للسباق الانتخابي المزمع تنظيمه، في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، على اعتبار أن قرار المحكمة المذكورة نهائي وغير قابل للطعن.

يشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد رفضت ملف ترشح عبد اللطيف المكي، بسبب ما اعتبرته "إشكاليات متعلقة بالتزكيات الشعبية الواردة في ملف ترشحه".
المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
المتحدث باسم هيئة الانتخابات لـ"سبوتنيك": لهذه الأسباب وقع رفض ملفات بعض المترشحين لرئاسة تونس
13 أغسطس, 19:30 GMT
وكانت المحكمة الإدارية بتونس، قد تلقت 6 طعون في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في طورها الاستئنافي من قبل كل من المرشحين أمين عام حزب "الائتلاف الوطني" ناجي جلول، وأمين عام حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، ورئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر" عماد الدائمي، وبشير العواني.
وعبد اللطيف المكي هو من مواليد 27 أغسطس/آب 1962، وهو طبيب وشغل سابقا منصب وزير الصحة وهو حاليا أمين عام حزب "العمل والإنجاز"، الذي أسسه بعد استقالته من حركة "النهضة" التونسية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعلنت في وقت سابق، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" عياشي زمال.
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