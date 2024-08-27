رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العلمين ويلتقي الرئيس المصري... صور

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بث مباشر... لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليمني في موسكو
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ع الموجة مع ايلي
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156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
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59 د
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خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
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مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العلمين ويلتقي الرئيس المصري... صور
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العلمين ويلتقي الرئيس المصري... صور
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة العلمين المصرية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T10:10+0000
2024-08-27T10:10+0000
العراق
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على رأس مستقبلي السوداني، حيث جرى عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، توجّه السوداني إلى قصر العلمين الرئاسي، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.كما سيُجري رئيس الوزراء العراقي مباحثات موسعة مع نظيره المصري، بشأن تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.
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العراق, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
العراق, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العلمين ويلتقي الرئيس المصري... صور

10:10 GMT 27.08.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
تابعنا عبر
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة العلمين المصرية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على رأس مستقبلي السوداني، حيث جرى عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.
وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، توجّه السوداني إلى قصر العلمين الرئاسي، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

ومن المقرر أن يبحث السوداني، خلال الزيارة، مع السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

كما سيُجري رئيس الوزراء العراقي مباحثات موسعة مع نظيره المصري، بشأن تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.
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