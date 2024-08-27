https://sarabic.ae/20240827/رئيس-الوزراء-العراقي-يصل-إلى-العلمين-ويلتقي-الرئيس-المصري-صور-1092128538.html
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العلمين ويلتقي الرئيس المصري... صور
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العلمين ويلتقي الرئيس المصري... صور
سبوتنيك عربي
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة العلمين المصرية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T10:10+0000
2024-08-27T10:10+0000
2024-08-27T10:10+0000
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وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على رأس مستقبلي السوداني، حيث جرى عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، توجّه السوداني إلى قصر العلمين الرئاسي، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.كما سيُجري رئيس الوزراء العراقي مباحثات موسعة مع نظيره المصري، بشأن تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
العراق, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
رئيس الوزراء العراقي يصل إلى العلمين ويلتقي الرئيس المصري... صور
وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة العلمين المصرية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على رأس مستقبلي السوداني، حيث جرى عزف النشيد الوطني لكلا البلدين
، واستعراض حرس الشرف.
وبعد مراسم الاستقبال الرسمي، توجّه السوداني
إلى قصر العلمين الرئاسي، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
ومن المقرر أن يبحث السوداني، خلال الزيارة، مع السيسي العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.
كما سيُجري رئيس الوزراء العراقي مباحثات موسعة مع نظيره المصري، بشأن تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.