https://sarabic.ae/20240827/كاتب-نتنياهو-يصر-على-إفشال-وفود-إسرائيل-الأمنية-بشأن-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1092145919.html
كاتب: نتنياهو يصر على إفشال وفود إسرائيل الأمنية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار
كاتب: نتنياهو يصر على إفشال وفود إسرائيل الأمنية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
قال الكاتب الصحفي، إبراهيم الدراوي، إن فرص التوصل إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة تضاءلت إلى حد بعيد. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T17:03+0000
2024-08-27T17:03+0000
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وأرجع ذلك إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أكد خلالها بأنه لا يأبه بموقف المؤسستين الأمنية والعسكرية بشأن محور فيلادلفيا، في وقت أرسل فيه فريقه إلى محادثات التفاوض بالقاهرة، بمخطط تم رفضه قبل أشهر.ولفت الدراوي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى موقف المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل الذي يؤيد مقاربة تدعو لتطبيق طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، والخروج الإسرائيلي من محور فيلادلفيا ومعبر رفح الفلسطيني، مع العودة لاتفاقية 2005 بشأن المعابر، التي تسمح بوجود مراقبين أوروبيين.وأشار الكاتب الصحفي إلى أن إسرائيل تحاول الاستفادة من كل الفرص، حتى لو كانت منخفضة، في إطار مساعيها لاستخدام سلاح الوقت في الضغط على حركة "حماس".وذكر أن الوفد الإسرائيلي سيركز في محادثاته بالقاهرة، على قضية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار أي صفقة محتملة.
https://sarabic.ae/20240827/المياه-سلاح-تعطيش-إسرائيلي-في-الضفة-الغربية-بموازاة-إبادة-غزة-1092138146.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
كاتب: نتنياهو يصر على إفشال وفود إسرائيل الأمنية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار
حصري
قال الكاتب الصحفي، إبراهيم الدراوي، إن فرص التوصل إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة تضاءلت إلى حد بعيد.
وأرجع ذلك إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أكد خلالها بأنه لا يأبه بموقف المؤسستين الأمنية والعسكرية بشأن محور فيلادلفيا، في وقت أرسل فيه فريقه إلى محادثات التفاوض بالقاهرة، بمخطط تم رفضه قبل أشهر.
ولفت الدراوي في حديثه لـ"سبوتنيك
"، إلى موقف المستوى الأمني والعسكري في إسرائيل الذي يؤيد مقاربة تدعو لتطبيق طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، والخروج الإسرائيلي من محور فيلادلفيا
ومعبر رفح الفلسطيني، مع العودة لاتفاقية 2005 بشأن المعابر، التي تسمح بوجود مراقبين أوروبيين.
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن إسرائيل تحاول الاستفادة من كل الفرص، حتى لو كانت منخفضة، في إطار مساعيها لاستخدام سلاح الوقت في الضغط على حركة "حماس".
وذكر أن الوفد الإسرائيلي سيركز في محادثاته بالقاهرة،
على قضية أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم في إطار أي صفقة محتملة.