محاولات مضحكة وغريبة لدخول موسوعة "غينيس"... أجمل الصور

© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة للشاب الياباني كاتسومي تاماكوشي وهو يركض على ذراعيه وساقيه في طريقه إلى تسجيل أسرع وقت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في سباق 100 متر على ذراعيه وساقيه، في مضمار سباق في ملعب كومازاوا الأولمبي في طوكيو، اليابان.