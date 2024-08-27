محاولات مضحكة وغريبة لدخول موسوعة "غينيس"... أجمل الصور

حامل الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس"، البريطاني "هيركوليس" يرفع سيارة تزن 150 كيلوغراما في شنغهاي، شرقي الصين.
حامل الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس"، البريطاني "هيركوليس" يرفع سيارة تزن 150 كيلوغراما في شنغهاي، شرقي الصين.
لاكي دايموند ريتش، "الرجل صاحب أكبر عدد من الوشوم" تم تسجيل الرقم القياسي عندما قرر الخبراء أن 100% من جسده كان مغطى بالوشم.
لاكي دايموند ريتش، "الرجل صاحب أكبر عدد من الوشوم" تم تسجيل الرقم القياسي عندما قرر الخبراء أن 100% من جسده كان مغطى بالوشم.
صورة للشاب الياباني كاتسومي تاماكوشي وهو يركض على ذراعيه وساقيه في طريقه إلى تسجيل أسرع وقت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في سباق 100 متر على ذراعيه وساقيه، في مضمار سباق في ملعب كومازاوا الأولمبي في طوكيو، اليابان.
صورة للشاب الياباني كاتسومي تاماكوشي وهو يركض على ذراعيه وساقيه في طريقه إلى تسجيل أسرع وقت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في سباق 100 متر على ذراعيه وساقيه، في مضمار سباق في ملعب كومازاوا الأولمبي في طوكيو، اليابان.
صورة للشاب إتيبار إيلتشييف أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الملاعق الملتصقة على جسم الإنسان في تبليسي، جورجيا. إذ يدعي إيلتشييف أن جسده يعمل كمغناطيس يجذب الأجسام المعدنية، حيث يضع 50 ملعقة معدنية ممغنطة على جسده.
صورة للشاب إتيبار إيلتشييف أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الملاعق الملتصقة على جسم الإنسان في تبليسي، جورجيا. إذ يدعي إيلتشييف أن جسده يعمل كمغناطيس يجذب الأجسام المعدنية، حيث يضع 50 ملعقة معدنية ممغنطة على جسده.
آلاف الأشخاص يلوحون بأذرعهم وأرجلهم بشكل منسجم، مكونين "ملائكة الثلج"، خلال محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من "ملائكة الثلج"، في بسمارك، داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة.
آلاف الأشخاص يلوحون بأذرعهم وأرجلهم بشكل منسجم، مكونين "ملائكة الثلج"، خلال محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من "ملائكة الثلج"، في بسمارك، داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة.
المتسابقان ينس إيش، وتوماس سيتل يحاولان ارتداء أكبر عدد ممكن من الملابس الداخلية في استوديو تلفزيوني في كولونيا، ألمانيا. للحصول على الرقم القياسي العالمي لمن يمكنه ارتداء أكبر عدد من الملابس الداخلية في غضون خمس دقائق.
المتسابقان ينس إيش، وتوماس سيتل يحاولان ارتداء أكبر عدد ممكن من الملابس الداخلية في استوديو تلفزيوني في كولونيا، ألمانيا. للحصول على الرقم القياسي العالمي لمن يمكنه ارتداء أكبر عدد من الملابس الداخلية في غضون خمس دقائق.
آلاف الأشخاص يقفون معًا لتشكيل أكبر لوحة لدراجة هوائية في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس"، في منتزه أوهيغينز في سانتياغو، تشيلي.
آلاف الأشخاص يقفون معًا لتشكيل أكبر لوحة لدراجة هوائية في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس"، في منتزه أوهيغينز في سانتياغو، تشيلي.
صورة تظهر الألماني رولف بوخولز وفي وجهه 168 ثقبًا أثناء زيارته للمؤتمر العشرين للوشم في برلين. ويمتلك بوخولز الآن 453 ثقبًا، في وجهه وجسمه، حسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
صورة تظهر الألماني رولف بوخولز وفي وجهه 168 ثقبًا أثناء زيارته للمؤتمر العشرين للوشم في برلين. ويمتلك بوخولز الآن 453 ثقبًا، في وجهه وجسمه، حسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
عارضة أزياء تركب منطاد هواء لتظهر أطول ذيل لفستان زفاف في العالم، والذي يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، خلال محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينيس" في بوخارست، رومانيا.
عارضة أزياء تركب منطاد هواء لتظهر أطول ذيل لفستان زفاف في العالم، والذي يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، خلال محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينيس" في بوخارست، رومانيا.
جين لينلين، حاملة الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لعام 2008 في تدوير 300 حلقة "هولا" في وقت واحد، في هونغ كونغ.
جين لينلين، حاملة الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لعام 2008 في تدوير 300 حلقة "هولا" في وقت واحد، في هونغ كونغ.
المتسابق سي مانوهاران يمرر الثعبان "مانو" من أنفه إلى فمه في محاولة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" في تشيناي، في الهند.
المتسابق سي مانوهاران يمرر الثعبان "مانو" من أنفه إلى فمه في محاولة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" في تشيناي، في الهند.
مشاركون بملابسهم الداخلية يحطمون الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص (57) استطاعوا ارتداء سروال داخلي كبير الحجم يبلغ طوله 5 أمتار وعرضه 1.5 متر في منطقة كاناري وارف في لندن، بريطانيا.
مشاركون بملابسهم الداخلية يحطمون الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص (57) استطاعوا ارتداء سروال داخلي كبير الحجم يبلغ طوله 5 أمتار وعرضه 1.5 متر في منطقة كاناري وارف في لندن، بريطانيا.
صورة تظهر ويم هوف من هولندا، والمعروف باسم "رجل الجليد"، وهو حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لقدرته على تحمل البرودة الشديدة، ويغطس هوف في الماء المثلج خلال عرض لإثارة الوعي العام بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في هونغ كونغ.
صورة تظهر ويم هوف من هولندا، والمعروف باسم "رجل الجليد"، وهو حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لقدرته على تحمل البرودة الشديدة، ويغطس هوف في الماء المثلج خلال عرض لإثارة الوعي العام بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في هونغ كونغ.
صورة لطالب فلبيني ينظف أسنانه مع طلاب آخرين في حديقة ريزال في مانيلا، الفلبين. حيث قام نحو 10800 طالب بتنظيف أسنانهم لمدة 3 دقائق تقريبًا في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الطلاب ينظفون أسنانهم في وقت واحد.
صورة لطالب فلبيني ينظف أسنانه مع طلاب آخرين في حديقة ريزال في مانيلا، الفلبين. حيث قام نحو 10800 طالب بتنظيف أسنانهم لمدة 3 دقائق تقريبًا في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الطلاب ينظفون أسنانهم في وقت واحد.
صورة للمتسابقة إيلين ديفيدسون المدرجة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها "المرأة صاحبة أكبر عدد من الثقوب".
صورة للمتسابقة إيلين ديفيدسون المدرجة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها "المرأة صاحبة أكبر عدد من الثقوب".