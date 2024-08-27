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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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29 د
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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محاولات مضحكة وغريبة لدخول موسوعة "غينيس"... أجمل الصور
محاولات مضحكة وغريبة لدخول موسوعة "غينيس"... أجمل الصور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مضحكة وغريبة لأشخاص يحاولون دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

محاولات مضحكة وغريبة لدخول موسوعة "غينيس"... أجمل الصور

13:09 GMT 27.08.2024
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور مضحكة وغريبة لأشخاص يحاولون دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.
© AP Photo / Xinhua, Niu Yixin

حامل الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس"، البريطاني "هيركوليس" يرفع سيارة تزن 150 كيلوغراما في شنغهاي، شرقي الصين.

حامل الرقم القياسي العالمي لموسوعة &quot;غينيس&quot;، البريطاني &quot;هيركوليس&quot; يرفع سيارة تزن 150 كيلوغراما في شنغهاي، شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Xinhua, Niu Yixin

حامل الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس"، البريطاني "هيركوليس" يرفع سيارة تزن 150 كيلوغراما في شنغهاي، شرقي الصين.

CC BY 2.0 / TOONMAN_blchin / Lucky Diamond Rich face

لاكي دايموند ريتش، "الرجل صاحب أكبر عدد من الوشوم" تم تسجيل الرقم القياسي عندما قرر الخبراء أن 100% من جسده كان مغطى بالوشم.

لاكي دايموند ريتش، &quot;الرجل صاحب أكبر عدد من الوشوم&quot; تم تسجيل الرقم القياسي عندما قرر الخبراء أن 100% من جسده كان مغطى بالوشم. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / TOONMAN_blchin / Lucky Diamond Rich face

لاكي دايموند ريتش، "الرجل صاحب أكبر عدد من الوشوم" تم تسجيل الرقم القياسي عندما قرر الخبراء أن 100% من جسده كان مغطى بالوشم.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة للشاب الياباني كاتسومي تاماكوشي وهو يركض على ذراعيه وساقيه في طريقه إلى تسجيل أسرع وقت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في سباق 100 متر على ذراعيه وساقيه، في مضمار سباق في ملعب كومازاوا الأولمبي في طوكيو، اليابان.

صورة للشاب الياباني كاتسومي تاماكوشي وهو يركض على ذراعيه وساقيه في طريقه إلى تسجيل أسرع وقت في موسوعة &quot;غينيس&quot; للأرقام القياسية في سباق 100 متر على ذراعيه وساقيه، في مضمار سباق في ملعب كومازاوا الأولمبي في طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

صورة للشاب الياباني كاتسومي تاماكوشي وهو يركض على ذراعيه وساقيه في طريقه إلى تسجيل أسرع وقت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في سباق 100 متر على ذراعيه وساقيه، في مضمار سباق في ملعب كومازاوا الأولمبي في طوكيو، اليابان.

© AP Photo / Shakh Aivazov

صورة للشاب إتيبار إيلتشييف أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الملاعق الملتصقة على جسم الإنسان في تبليسي، جورجيا. إذ يدعي إيلتشييف أن جسده يعمل كمغناطيس يجذب الأجسام المعدنية، حيث يضع 50 ملعقة معدنية ممغنطة على جسده.

صورة للشاب إتيبار إيلتشييف أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة &quot;غينيس&quot; لأكبر عدد من الملاعق الملتصقة على جسم الإنسان في تبليسي، جورجيا. إذ يدعي إيلتشييف أن جسده يعمل كمغناطيس يجذب الأجسام المعدنية، حيث يضع 50 ملعقة معدنية ممغنطة على جسده. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Shakh Aivazov

صورة للشاب إتيبار إيلتشييف أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الملاعق الملتصقة على جسم الإنسان في تبليسي، جورجيا. إذ يدعي إيلتشييف أن جسده يعمل كمغناطيس يجذب الأجسام المعدنية، حيث يضع 50 ملعقة معدنية ممغنطة على جسده.

© AP Photo / Will Kincaid

آلاف الأشخاص يلوحون بأذرعهم وأرجلهم بشكل منسجم، مكونين "ملائكة الثلج"، خلال محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من "ملائكة الثلج"، في بسمارك، داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة.

آلاف الأشخاص يلوحون بأذرعهم وأرجلهم بشكل منسجم، مكونين &quot;ملائكة الثلج&quot;، خلال محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من &quot;ملائكة الثلج&quot;، في بسمارك، داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Will Kincaid

آلاف الأشخاص يلوحون بأذرعهم وأرجلهم بشكل منسجم، مكونين "ملائكة الثلج"، خلال محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من "ملائكة الثلج"، في بسمارك، داكوتا الشمالية، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Hermann J. Knippertz

المتسابقان ينس إيش، وتوماس سيتل يحاولان ارتداء أكبر عدد ممكن من الملابس الداخلية في استوديو تلفزيوني في كولونيا، ألمانيا. للحصول على الرقم القياسي العالمي لمن يمكنه ارتداء أكبر عدد من الملابس الداخلية في غضون خمس دقائق.

المتسابقان ينس إيش، وتوماس سيتل يحاولان ارتداء أكبر عدد ممكن من الملابس الداخلية في استوديو تلفزيوني في كولونيا، ألمانيا. للحصول على الرقم القياسي العالمي لمن يمكنه ارتداء أكبر عدد من الملابس الداخلية في غضون خمس دقائق. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hermann J. Knippertz

المتسابقان ينس إيش، وتوماس سيتل يحاولان ارتداء أكبر عدد ممكن من الملابس الداخلية في استوديو تلفزيوني في كولونيا، ألمانيا. للحصول على الرقم القياسي العالمي لمن يمكنه ارتداء أكبر عدد من الملابس الداخلية في غضون خمس دقائق.

© AP Photo / Esteban Felix

آلاف الأشخاص يقفون معًا لتشكيل أكبر لوحة لدراجة هوائية في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس"، في منتزه أوهيغينز في سانتياغو، تشيلي.

آلاف الأشخاص يقفون معًا لتشكيل أكبر لوحة لدراجة هوائية في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة &quot;غينيس&quot;، في منتزه أوهيغينز في سانتياغو، تشيلي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Esteban Felix

آلاف الأشخاص يقفون معًا لتشكيل أكبر لوحة لدراجة هوائية في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس"، في منتزه أوهيغينز في سانتياغو، تشيلي.

© AP Photo / Markus Schreiber

صورة تظهر الألماني رولف بوخولز وفي وجهه 168 ثقبًا أثناء زيارته للمؤتمر العشرين للوشم في برلين. ويمتلك بوخولز الآن 453 ثقبًا، في وجهه وجسمه، حسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

صورة تظهر الألماني رولف بوخولز وفي وجهه 168 ثقبًا أثناء زيارته للمؤتمر العشرين للوشم في برلين. ويمتلك بوخولز الآن 453 ثقبًا، في وجهه وجسمه، حسب موسوعة &quot;غينيس&quot; للأرقام القياسية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Markus Schreiber

صورة تظهر الألماني رولف بوخولز وفي وجهه 168 ثقبًا أثناء زيارته للمؤتمر العشرين للوشم في برلين. ويمتلك بوخولز الآن 453 ثقبًا، في وجهه وجسمه، حسب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

© AP Photo / Vadim Ghirda

عارضة أزياء تركب منطاد هواء لتظهر أطول ذيل لفستان زفاف في العالم، والذي يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، خلال محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينيس" في بوخارست، رومانيا.

عارضة أزياء تركب منطاد هواء لتظهر أطول ذيل لفستان زفاف في العالم، والذي يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، خلال محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة &quot;غينيس&quot; في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vadim Ghirda

عارضة أزياء تركب منطاد هواء لتظهر أطول ذيل لفستان زفاف في العالم، والذي يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، خلال محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينيس" في بوخارست، رومانيا.

© AP Photo / Vincent Yu

جين لينلين، حاملة الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لعام 2008 في تدوير 300 حلقة "هولا" في وقت واحد، في هونغ كونغ.

جين لينلين، حاملة الرقم القياسي العالمي في موسوعة &quot;غينيس&quot; لعام 2008 في تدوير 300 حلقة &quot;هولا&quot; في وقت واحد، في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vincent Yu

جين لينلين، حاملة الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لعام 2008 في تدوير 300 حلقة "هولا" في وقت واحد، في هونغ كونغ.

© AP Photo / M. Lakshman

المتسابق سي مانوهاران يمرر الثعبان "مانو" من أنفه إلى فمه في محاولة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" في تشيناي، في الهند.

المتسابق سي مانوهاران يمرر الثعبان &quot;مانو&quot; من أنفه إلى فمه في محاولة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة &quot;غينيس&quot; في تشيناي، في الهند. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / M. Lakshman

المتسابق سي مانوهاران يمرر الثعبان "مانو" من أنفه إلى فمه في محاولة لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" في تشيناي، في الهند.

© AP Photo / Matt Dunham

مشاركون بملابسهم الداخلية يحطمون الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص (57) استطاعوا ارتداء سروال داخلي كبير الحجم يبلغ طوله 5 أمتار وعرضه 1.5 متر في منطقة كاناري وارف في لندن، بريطانيا.

مشاركون بملابسهم الداخلية يحطمون الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص (57) استطاعوا ارتداء سروال داخلي كبير الحجم يبلغ طوله 5 أمتار وعرضه 1.5 متر في منطقة كاناري وارف في لندن، بريطانيا. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Matt Dunham

مشاركون بملابسهم الداخلية يحطمون الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأشخاص (57) استطاعوا ارتداء سروال داخلي كبير الحجم يبلغ طوله 5 أمتار وعرضه 1.5 متر في منطقة كاناري وارف في لندن، بريطانيا.

© AP Photo / Kin Cheung

صورة تظهر ويم هوف من هولندا، والمعروف باسم "رجل الجليد"، وهو حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لقدرته على تحمل البرودة الشديدة، ويغطس هوف في الماء المثلج خلال عرض لإثارة الوعي العام بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في هونغ كونغ.

صورة تظهر ويم هوف من هولندا، والمعروف باسم &quot;رجل الجليد&quot;، وهو حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة &quot;غينيس&quot; لقدرته على تحمل البرودة الشديدة، ويغطس هوف في الماء المثلج خلال عرض لإثارة الوعي العام بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في هونغ كونغ. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kin Cheung

صورة تظهر ويم هوف من هولندا، والمعروف باسم "رجل الجليد"، وهو حامل الرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" لقدرته على تحمل البرودة الشديدة، ويغطس هوف في الماء المثلج خلال عرض لإثارة الوعي العام بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري في هونغ كونغ.

© AP Photo / Aaron Favila

صورة لطالب فلبيني ينظف أسنانه مع طلاب آخرين في حديقة ريزال في مانيلا، الفلبين. حيث قام نحو 10800 طالب بتنظيف أسنانهم لمدة 3 دقائق تقريبًا في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الطلاب ينظفون أسنانهم في وقت واحد.

صورة لطالب فلبيني ينظف أسنانه مع طلاب آخرين في حديقة ريزال في مانيلا، الفلبين. حيث قام نحو 10800 طالب بتنظيف أسنانهم لمدة 3 دقائق تقريبًا في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة &quot;غينيس&quot; لأكبر عدد من الطلاب ينظفون أسنانهم في وقت واحد. - سبوتنيك عربي
14/15
© AP Photo / Aaron Favila

صورة لطالب فلبيني ينظف أسنانه مع طلاب آخرين في حديقة ريزال في مانيلا، الفلبين. حيث قام نحو 10800 طالب بتنظيف أسنانهم لمدة 3 دقائق تقريبًا في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لأكبر عدد من الطلاب ينظفون أسنانهم في وقت واحد.

CC BY 2.0 / Bryan Ledgard / The world's most pierced woman

صورة للمتسابقة إيلين ديفيدسون المدرجة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها "المرأة صاحبة أكبر عدد من الثقوب".

صورة للمتسابقة إيلين ديفيدسون المدرجة في موسوعة &quot;غينيس&quot; للأرقام القياسية باعتبارها &quot;المرأة صاحبة أكبر عدد من الثقوب&quot;. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Bryan Ledgard / The world's most pierced woman

صورة للمتسابقة إيلين ديفيدسون المدرجة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها "المرأة صاحبة أكبر عدد من الثقوب".

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