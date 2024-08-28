https://sarabic.ae/20240828/إعلام-زين-الدين-زيدان-مرشح-لقيادة-فريق-النصر-السعودي-1092170314.html

إعلام: زين الدين زيدان مرشح لقيادة فريق النصر السعودي

إعلام: زين الدين زيدان مرشح لقيادة فريق النصر السعودي

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، يبذل جهدًا كبيراً لتعيين المدرب واللاعب الأسطوري السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، في سعيه... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T13:47+0000

2024-08-28T13:47+0000

2024-08-28T13:47+0000

مجتمع

رياضة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049085802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79626dab601be11b6601fac441e97397.jpg

يتعرض المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، لضغوط كبيرة ويقال إن النادي يفكر في استبداله، بمدرب رفيع المستوى، مع ظهور زيدان كمرشح رئيسي.ويركز فريق النصر السعودي الآن على إيجاد مدرب يتمتع بسجل حافل على أعلى مستويات الرياضة لرفع أداء الفريق.وبحسب صحيفة "ماركا" الأسبانية، فإن رونالدو الذي اكتسب تأثيرا كبير في القرارات الرياضية للفريق، يفضل زيدان باعتباره خيارا مثاليا لهذا المنصب.وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها فريق كرة قدم سعودي إلى زيدان. ومع ذلك، كان زيدان ينجذب باستمرار إلى فكرة تدريب المنتخب الفرنسي، والتي غالبا ما طغت على الفرص الأخرى.على الرغم من العروض المتعددة من الأندية السعودية، ظل زيدان يركز على إمكانات قيادة منتخب فرنسا، وهو المنصب الذي اعتبره منذ فترة طويلة خطوته المهنية الرئيسية التالية.

https://sarabic.ae/20240827/رونالدو-يكشف-عن-الفريق-الذي-سيكتب-فيه-نهاية-رحلته-الأسطورية----1092128240.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, منوعات