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https://sarabic.ae/20240828/إعلام-زين-الدين-زيدان-مرشح-لقيادة-فريق-النصر-السعودي-1092170314.html
إعلام: زين الدين زيدان مرشح لقيادة فريق النصر السعودي
إعلام: زين الدين زيدان مرشح لقيادة فريق النصر السعودي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، يبذل جهدًا كبيراً لتعيين المدرب واللاعب الأسطوري السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، في سعيه... 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T13:47+0000
2024-08-28T13:47+0000
مجتمع
رياضة
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يتعرض المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، لضغوط كبيرة ويقال إن النادي يفكر في استبداله، بمدرب رفيع المستوى، مع ظهور زيدان كمرشح رئيسي.ويركز فريق النصر السعودي الآن على إيجاد مدرب يتمتع بسجل حافل على أعلى مستويات الرياضة لرفع أداء الفريق.وبحسب صحيفة "ماركا" الأسبانية، فإن رونالدو الذي اكتسب تأثيرا كبير في القرارات الرياضية للفريق، يفضل زيدان باعتباره خيارا مثاليا لهذا المنصب.وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها فريق كرة قدم سعودي إلى زيدان. ومع ذلك، كان زيدان ينجذب باستمرار إلى فكرة تدريب المنتخب الفرنسي، والتي غالبا ما طغت على الفرص الأخرى.على الرغم من العروض المتعددة من الأندية السعودية، ظل زيدان يركز على إمكانات قيادة منتخب فرنسا، وهو المنصب الذي اعتبره منذ فترة طويلة خطوته المهنية الرئيسية التالية.
https://sarabic.ae/20240827/رونالدو-يكشف-عن-الفريق-الذي-سيكتب-فيه-نهاية-رحلته-الأسطورية----1092128240.html
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رياضة, منوعات
رياضة, منوعات

إعلام: زين الدين زيدان مرشح لقيادة فريق النصر السعودي

13:47 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Miguel Morenattiمدرب نادي "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Miguel Morenatti
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، يبذل جهدًا كبيراً لتعيين المدرب واللاعب الأسطوري السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان، في سعيه لتحقيق الاستقرار في الفريق.
يتعرض المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، لضغوط كبيرة ويقال إن النادي يفكر في استبداله، بمدرب رفيع المستوى، مع ظهور زيدان كمرشح رئيسي.

كانت بداية الموسم بالنسبة النصر صعبة، وتفاقمت بعد الهزيمة المؤلمة أمام الهلال في كأس السوبر، ما أثار مخاوف بين إدارة النادي.

ويركز فريق النصر السعودي الآن على إيجاد مدرب يتمتع بسجل حافل على أعلى مستويات الرياضة لرفع أداء الفريق.
وبحسب صحيفة "ماركا" الأسبانية، فإن رونالدو الذي اكتسب تأثيرا كبير في القرارات الرياضية للفريق، يفضل زيدان باعتباره خيارا مثاليا لهذا المنصب.
كرستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي خلال مباراة فريقه في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
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رونالدو يكشف عن الفريق الذي سيكتب فيه نهاية رحلته الأسطورية
أمس, 09:57 GMT
وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها فريق كرة قدم سعودي إلى زيدان. ومع ذلك، كان زيدان ينجذب باستمرار إلى فكرة تدريب المنتخب الفرنسي، والتي غالبا ما طغت على الفرص الأخرى.
على الرغم من العروض المتعددة من الأندية السعودية، ظل زيدان يركز على إمكانات قيادة منتخب فرنسا، وهو المنصب الذي اعتبره منذ فترة طويلة خطوته المهنية الرئيسية التالية.
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