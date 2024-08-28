الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
06:25 GMT 28.08.2024 (تم التحديث: 06:28 GMT 28.08.2024)
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب تصريح وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حول الرغبة في بناء كنيس يهودي في الحرم القدسي في مدينة القدس.
وكتب الصفدي على منصة "إكس": "ندعو مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.... على مجلس الأمن اعتماد قرار ملزم يمنع المزيد من الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي حول المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف".
وأوضح الصفدي أن "الوضع قابل للانفجار بالفعل، وقد يتحول الفكر المدفوع بالكراهية إلى شرارة"، وأشار إلى إن "العواقب ستكون خطيرة".
We urge the Security Council and all members of the Int’l community to take immediate effective action to stop the illegal Israeli measures that violate the historical & legal status quo at occupied Jerusalem’s Holy Sites. As the occupying power, Israel is legally responsible for…— Ayman Safadi (@AymanHsafadi) August 27, 2024
وتعرض بن غفير، أمس الاثنين، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، وقال خلال لقاء معه، إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أن بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".
وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
يشار إلى أنه، خلال الشهر الجاري، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".