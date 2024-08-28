https://sarabic.ae/20240828/الأردن-يدعو-مجلس-الأمن-الدولي-إلى-اتخاذ-إجراءات-ضد-إسرائيل-1092155003.html

الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب تصريح وزير الأمن الإسرائيلي... 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T06:25+0000

2024-08-28T06:25+0000

2024-08-28T06:28+0000

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وكتب الصفدي على منصة "إكس": "ندعو مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.... على مجلس الأمن اعتماد قرار ملزم يمنع المزيد من الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي حول المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف".وتعرض بن غفير، أمس الاثنين، لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، وقال خلال لقاء معه، إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أن بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".

https://sarabic.ae/20240825/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يصف-بن-غفير-بـالمهرج-لم-ولن-يكون-وطنيا-ومقاتلا-حقيقيا-1092079194.html

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أخبار الأردن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم