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زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف بن غفير بـ"المهرج": لم ولن يكون وطنيا ومقاتلا حقيقيا
زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف بن غفير بـ"المهرج": لم ولن يكون وطنيا ومقاتلا حقيقيا
سبوتنيك عربي
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد نشره إعلان مدفوع الأجر، يهاجم فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T07:20+0000
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وفي الأسبوع الماضي، نشر حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه بن غفير إعلانا، جاء فيه: "لقد فشل رونين بار في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويقود إسرائيل إلى كارثة أخرى، قل لا لصفقة متهورة".وردا على ذلك، كتب لابيد عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "مهرجا غير مستقر مثل بن غفير هو الوحيد القادر ــ في خضم الحرب، بينما يقبع سكان الشمال في الملاجئ ويُقتل الجنود ــ على نشر إعلان مدفوع الأجر ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، وهو رجل وطني ومقاتل حقيقي لم يكن بن غفير مثله ولن يكون أبدا مثله".ويعد رونين بار واحدا من عدة أعضاء في الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض حاليا على صفقة إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الفلسطينية.وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، من أن الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون العنيفون، وأفعال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الحرم القدسي، تسبب "ضررا لا يوصف" لإسرائيل.وذكرت تقارير أن بن غفير طالب بإقالة بار، وخرج غاضبا من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بعد أن دافع نتنياهو ووزراء آخرون عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).وقبل شهرين، طالب بن غفير نتنياهو بإقالة بار، بعد أن أطلقت إسرائيل سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة من السجن، وأعادته إلى قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240823/بن-غفير-يرد-على-غالانت-بدلا-من-مهاجمتي-على-منصة-إكس-هاجم-حزب-الله-في-لبنان-1092021385.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, طوفان الأقصى, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

زعيم المعارضة الإسرائيلية يصف بن غفير بـ"المهرج": لم ولن يكون وطنيا ومقاتلا حقيقيا

07:20 GMT 25.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد نشره إعلان مدفوع الأجر، يهاجم فيه رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار، ويتهمه فيه بتعريض أمن إسرائيل للخطر، لكونه أحد أعضاء الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض حاليا على إتمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، نشر حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه بن غفير إعلانا، جاء فيه: "لقد فشل رونين بار في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويقود إسرائيل إلى كارثة أخرى، قل لا لصفقة متهورة".
وردا على ذلك، كتب لابيد عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن "مهرجا غير مستقر مثل بن غفير هو الوحيد القادر ــ في خضم الحرب، بينما يقبع سكان الشمال في الملاجئ ويُقتل الجنود ــ على نشر إعلان مدفوع الأجر ضد رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، وهو رجل وطني ومقاتل حقيقي لم يكن بن غفير مثله ولن يكون أبدا مثله".
ويعد رونين بار واحدا من عدة أعضاء في الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض حاليا على صفقة إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الفلسطينية.
وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، فقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء حكومته، من أن الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون العنيفون، وأفعال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الحرم القدسي، تسبب "ضررا لا يوصف" لإسرائيل.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
بن غفير يرد على غالانت: بدلا من مهاجمتي على منصة "إكس" هاجم "حزب الله" في لبنان
23 أغسطس, 08:42 GMT
وذكرت تقارير أن بن غفير طالب بإقالة بار، وخرج غاضبا من اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بعد أن دافع نتنياهو ووزراء آخرون عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك).
وقبل شهرين، طالب بن غفير نتنياهو بإقالة بار، بعد أن أطلقت إسرائيل سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة من السجن، وأعادته إلى قطاع غزة.
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