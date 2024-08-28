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الخارجية الروسية: الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يهدد بـ"التصعيد"
الخارجية الروسية: الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يهدد بـ"التصعيد"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط يهدد بتصعيد الوضع في المنطقة. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T05:35+0000
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، يشكل تهديداً بمزيد من التصعيد".وأوضحت بالقول: "نحن مقتنعون بأن دول المنطقة يمكنها حل المشاكل والخلافات القائمة بشكل مستقل من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".ويوم أمس الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، أن "القيادات الإسرائيلية تعتبر أن كل سكان قطاع غزة إرهابيين"، مشيرًا إلى أن "هناك من لا يريد وقفا لإطلاق النار".وقال لافروف، تعليقا على الوضع في الشرق الأوسط: "ليس الجميع يريد وقف إطلاق النار، وبعض الأطراف المشاركة في الصراع تريد مواصلة القتال لأن هذا الأمر من مصلحتهم".
https://sarabic.ae/20240828/الخارجية-الروسية-الشرق-الأوسط-وصل-إلى-نقطة-خطيرة-1092153244.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن
أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن

الخارجية الروسية: الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط يهدد بـ"التصعيد"

05:35 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن تعزيز الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط يهدد بتصعيد الوضع في المنطقة.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، يشكل تهديداً بمزيد من التصعيد".

وتابعت: "يكفي أن نتذكر عملية حفظ السلام المفترضة "حارس الرخاء"، التي أطلقتها واشنطن، بداية العام، وأسفرت عن هجمات شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن، ولم تؤد عمليا إلا إلى تفاقم الوضع في هذه المنطقة من العالم".

وأوضحت بالقول: "نحن مقتنعون بأن دول المنطقة يمكنها حل المشاكل والخلافات القائمة بشكل مستقل من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضافت: "من جانبنا، فإننا نتبع خطًا نشطًا وثابتًا لصالح ضرورة التخلي عن أي أعمال تؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع العسكري السياسي في الشرق الأوسط، ونشجع جميع الأطراف المعنية على اتخاذ نهج مسؤول لمنع تزايد دوامة العنف المحفوفة بعواقب خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي".

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
الخارجية الروسية: الشرق الأوسط وصل إلى "نقطة خطيرة"
04:24 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، أن "القيادات الإسرائيلية تعتبر أن كل سكان قطاع غزة إرهابيين"، مشيرًا إلى أن "هناك من لا يريد وقفا لإطلاق النار".
وقال لافروف، تعليقا على الوضع في الشرق الأوسط: "ليس الجميع يريد وقف إطلاق النار، وبعض الأطراف المشاركة في الصراع تريد مواصلة القتال لأن هذا الأمر من مصلحتهم".
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