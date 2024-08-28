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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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05:00 GMT
183 د
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240828/تقرير-استدعاء-جنود-إسرائيليين-إلى-محاكمات-عسكرية-لطلبهم-فترات-راحة-بسبب-الحرب-على-غزة-1092183382.html
تقرير: استدعاء جنود إسرائيليين إلى محاكمات عسكرية لطلبهم فترات راحة بسبب الحرب على غزة
تقرير: استدعاء جنود إسرائيليين إلى محاكمات عسكرية لطلبهم فترات راحة بسبب الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
استدعى الجيش الإسرائيلي جنودا في غزة إلى محاكمات عسكرية، بعد طلبهم فترات راحة بسبب الإنهاك من العمليات العسكرية الدائرة في القطاع. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T19:48+0000
2024-08-28T19:48+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء العشرات من الجنود بالجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة العسكرية لطلبهم فترات راحة على خلفية الإنهاك والتعب خلال العمليات الدائرة في غزة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن طلب الجنود فترات راحة يأتي بعد عشرة أشهر كاملة من الحرب في قطاع غزة، والتي بدأت مع إعلان حركة "حماس" عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وبالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد بمعارك وسط قطاع غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرائد يوحاي جلام (32 عاما) من مدينة نتانيا، وهو مقاتل في لواء القدس قد قتل في المعارك الدائرة شمالي القطاع.وأفادت الإذاعة بأن الرائد يوحاي قد قتل برصاص قناص في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240828/تقرير-نتنياهو-طلب-عقد-اجتماع-المجلس-الأمني-في-محور-فيلادلفيا-1092182246.html
https://sarabic.ae/20240828/رئيس-سابق-لـالشاباك-علينا-إجلاء-المواطنين-الفلسطينيين-من-الضفة-الغربية-لحماية-جنودنا-1092175419.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

تقرير: استدعاء جنود إسرائيليين إلى محاكمات عسكرية لطلبهم فترات راحة بسبب الحرب على غزة

19:48 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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استدعى الجيش الإسرائيلي جنودا في غزة إلى محاكمات عسكرية، بعد طلبهم فترات راحة بسبب الإنهاك من العمليات العسكرية الدائرة في القطاع.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء العشرات من الجنود بالجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة العسكرية لطلبهم فترات راحة على خلفية الإنهاك والتعب خلال العمليات الدائرة في غزة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن طلب الجنود فترات راحة يأتي بعد عشرة أشهر كاملة من الحرب في قطاع غزة، والتي بدأت مع إعلان حركة "حماس" عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
تقرير: نتنياهو طلب عقد اجتماع المجلس الأمني في محور فيلادلفيا
18:39 GMT
وبالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد بمعارك وسط قطاع غزة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرائد يوحاي جلام (32 عاما) من مدينة نتانيا، وهو مقاتل في لواء القدس قد قتل في المعارك الدائرة شمالي القطاع.
وأفادت الإذاعة بأن الرائد يوحاي قد قتل برصاص قناص في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
رئيس سابق لـ"الشاباك": علينا إجلاء المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية لحماية جنودنا
15:18 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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