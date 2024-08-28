https://sarabic.ae/20240828/تقرير-استدعاء-جنود-إسرائيليين-إلى-محاكمات-عسكرية-لطلبهم-فترات-راحة-بسبب-الحرب-على-غزة-1092183382.html

تقرير: استدعاء جنود إسرائيليين إلى محاكمات عسكرية لطلبهم فترات راحة بسبب الحرب على غزة

تقرير: استدعاء جنود إسرائيليين إلى محاكمات عسكرية لطلبهم فترات راحة بسبب الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

استدعى الجيش الإسرائيلي جنودا في غزة إلى محاكمات عسكرية، بعد طلبهم فترات راحة بسبب الإنهاك من العمليات العسكرية الدائرة في القطاع. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T19:48+0000

2024-08-28T19:48+0000

2024-08-28T19:48+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء العشرات من الجنود بالجيش الإسرائيلي إلى المحاكمة العسكرية لطلبهم فترات راحة على خلفية الإنهاك والتعب خلال العمليات الدائرة في غزة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن طلب الجنود فترات راحة يأتي بعد عشرة أشهر كاملة من الحرب في قطاع غزة، والتي بدأت مع إعلان حركة "حماس" عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وبالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط رفيع المستوى برتبة رائد بمعارك وسط قطاع غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرائد يوحاي جلام (32 عاما) من مدينة نتانيا، وهو مقاتل في لواء القدس قد قتل في المعارك الدائرة شمالي القطاع.وأفادت الإذاعة بأن الرائد يوحاي قد قتل برصاص قناص في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.

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