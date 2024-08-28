https://sarabic.ae/20240828/غانتس-نتنياهو-يكذب-بشأن-إعادة-المستوطنين-إلى-الشمال-1092185424.html

غانتس: نتنياهو يكذب بشأن إعادة المستوطنين إلى الشمال

غانتس: نتنياهو يكذب بشأن إعادة المستوطنين إلى الشمال

سبوتنيك عربي

هاجم زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن إهماله سكان شمالي البلاد. 28.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-28T20:45+0000

2024-08-28T20:45+0000

2024-08-28T20:45+0000

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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، وصف خلالها نتنياهو بـ"الكذاب"، بدعوى أنه لم يضع ضمن أولوياته في خطة الحرب على قطاع غزة، إعادة المستوطنين إلى شمالي إسرائيل.وأوضح غانتس أن"رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يضع إعادة المستوطنين إلى الشمال ضمن أولوياته خلال الحرب الدائرة على غزة، وكل كلامه بهذا الشأن يبقى مجرد تصريحات"، على حد قوله.ولفت بيني غانتس، العضو السابق بالمجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" إلى أن نتنياهو منع تحويل الموارد إلى شمالي إسرائيل لعدة أشهر، وكان يتعامل مع سكانها بطريقة الانفصال عنهم.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القضاء على فارس قاسم، الذي قال إنه أحد المسؤولين البارزين في وحدة العمليات في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية بغارة على الحدود السورية اللبنانية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "قواته الجوية شنت في وقت سابق اليوم هجوما على الحدود السورية اللبنانية وقضت على فراس قاسم المسؤول في وحدة العمليات التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية"، مضيفا أن "فراس قاسم كان مسؤولا عن تطوير الخطط العملياتية للجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان".وأوضح أنه "كان يلعب دورا مركزيا في تجنيد فلسطينيين لصالح حزب الله بهدف تنفيذ عمليات إرهابية من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، منوها إلى "القضاء على عدد من عناصر الجهاد الإسلامي كانوا في طريقهم من سوريا إلى لبنان بهدف تنفيذ عمليات إرهابية لصالح حزب الله"، وفق البيان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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