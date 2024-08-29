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https://sarabic.ae/20240829/الرئيس-الإيراني-إذا-فرض-علينا-أمر-ما-عبر-الضغوط-والعقوبات-فإن-نهجنا-سيتغير-1092202071.html
الرئيس الإيراني: إذا فرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإن نهجنا سيتغير
الرئيس الإيراني: إذا فرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإن نهجنا سيتغير
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن سياسة إيران مبنية على تجنب التوتر والصراع وتنمية العلاقات مع دول العالم. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T12:31+0000
2024-08-29T12:31+0000
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وقال بزشكيان إن "إيران تسعى لتعزيز السلام وترفض الاعتداءات في أي مكان"، مؤكدا استعدادها للتعاون لوقف الحرب والعنف في العالم.واتهم الرئيس الإيراني أمريكا ودولا غربية بـ"التعامل بازدواجية والتزام الصمت أمام قتل إسرائيل المدنيين في غزة"، مضيفا: "إذا فرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإن نهجنا سيتغير".وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن "إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي، خلال أسبوع أو أسبوعين"، وفق تقديره.وقال بلينكن، في لقاء أجري معه خلال منتدى "أسبن" الأمني في ولاية كولورادو الأمريكية، إن "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الماضية، هو أن إيران تتقدم بالفعل في برنامجها النووي".وأضاف: "بدلا من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي، ربما تكون (إيران) الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك".وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات ضد طهران، ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.وفي عام 2021، عُقدت في فيينا مفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران؛ وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاق، أدرج فيه الجانب الأوروبي مواقف إيران.وتوقفت عملية استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على النص النهائي بين إيران والولايات المتحدة، الذي اقترحه الوسيط الأوروبي.
https://sarabic.ae/20240822/وزير-الخارجية-الإيراني-يضع-شرطا-لإعادة-العلاقات-مع-أمريكا-والدول-الأوروبية-1091986604.html
https://sarabic.ae/20240826/أمريكا-أرسلت-أكثر-من-50-ألف-طن-من-الأسلحة-والمعدات-العسكرية-إلى-إسرائيل-منذ-بداية-حرب-غزة--1092099706.html
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إيران, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني: إذا فرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإن نهجنا سيتغير

12:31 GMT 29.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن سياسة إيران مبنية على تجنب التوتر والصراع وتنمية العلاقات مع دول العالم.
وقال بزشكيان إن "إيران تسعى لتعزيز السلام وترفض الاعتداءات في أي مكان"، مؤكدا استعدادها للتعاون لوقف الحرب والعنف في العالم.
واتهم الرئيس الإيراني أمريكا ودولا غربية بـ"التعامل بازدواجية والتزام الصمت أمام قتل إسرائيل المدنيين في غزة"، مضيفا: "إذا فرض علينا أمر ما عبر الضغوط والعقوبات فإن نهجنا سيتغير".
مساعد ​وزير الخارجية​ الإيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
وزير الخارجية الإيراني يضع شرطا لإعادة العلاقات مع أمريكا والدول الأوروبية
22 أغسطس, 09:02 GMT
وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن "إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية لاستخدامها في صنع سلاح نووي، خلال أسبوع أو أسبوعين"، وفق تقديره.
وقال بلينكن، في لقاء أجري معه خلال منتدى "أسبن" الأمني في ولاية كولورادو الأمريكية، إن "ما رأيناه في الأسابيع والأشهر الماضية، هو أن إيران تتقدم بالفعل في برنامجها النووي".
وأضاف: "بدلا من أن تكون على بعد عام على الأقل من امتلاك القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع سلاح نووي، ربما تكون (إيران) الآن على بعد أسبوع أو أسبوعين من القيام بذلك".
وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات ضد طهران، ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن تخفيض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق والتخلي عن القيود المفروضة على البحوث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
أمريكا أرسلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حرب غزة
26 أغسطس, 08:29 GMT
وفي عام 2021، عُقدت في فيينا مفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران؛ وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروعي اتفاق، أدرج فيه الجانب الأوروبي مواقف إيران.
وتوقفت عملية استئناف المباحثات المتعلقة بالاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على النص النهائي بين إيران والولايات المتحدة، الذي اقترحه الوسيط الأوروبي.
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