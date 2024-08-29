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الملك سلمان يصدر أوامر بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين
الملك سلمان يصدر أوامر بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وترقية وتعيين مسؤولين عسكريين. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T14:21+0000
2024-08-29T14:21+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك سلمان بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد.وأمر أيضا بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.كما أمر العاهل السعودي بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.من بين الأوامر الملكية أيضا، ترقية اللواء الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، إضافة إلى ترقية اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيسا لأركان القوات البرية.كما قرر الملك سلمان ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.وجاء في الأوامر، تعيين مطلق الأزيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء الدكتور سمير الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
https://sarabic.ae/20240808/العاهل-السعودي-يصدر-أمرا-ملكيا-بانعقاد-مجلس-الوزراء-حال-غياب-الملك-أو-نائبه--1091543406.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي, الأخبار

الملك سلمان يصدر أوامر بإعفاء وتعيين مسؤولين عسكريين

14:21 GMT 29.08.2024
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء وترقية وتعيين مسؤولين عسكريين.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أمر الملك سلمان بإنهاء خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد.
وأمر أيضا بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه وتعيينه نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
كما أمر العاهل السعودي بإعفاء الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه وتعيينه مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بانعقاد مجلس الوزراء حال غياب الملك أو نائبه
8 أغسطس, 14:06 GMT
من بين الأوامر الملكية أيضا، ترقية اللواء الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه قائدا للقوات المشتركة، إضافة إلى ترقية اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن وتعيينه رئيسا لأركان القوات البرية.
كما قرر الملك سلمان ترقية اللواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، وتعيينه رئيسا لأركان القوات البحرية.
وجاء في الأوامر، تعيين مطلق الأزيمع مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وإعفاء الدكتور سمير الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
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