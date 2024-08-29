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جنرال إسرائيلي سابق: إذا كانت المشكلة تكمن في محور فيلادلفيا فيمكننا العودة إليه مرة ثانية
جنرال إسرائيلي سابق: إذا كانت المشكلة تكمن في محور فيلادلفيا فيمكننا العودة إليه مرة ثانية
سبوتنيك عربي
أكد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، أنه "إذا كانت المشكلة تكمن في محور فيلادلفيا، فيمكن للجيش الإسرائيلي العودة إليه مرة ثانية"، تعليقا على الشرط الذي أضافه... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T05:50+0000
2024-08-29T05:50+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال الإسرائيلي السابق عاموس يادلين، أن هناك "مشكلة حقيقية" لبلاده بشأن محور فيلادلفيا، إلا أن إعادة المحتجزين هو الملف الأكثر أولوية في الوقت الراهن، بحسب قوله.وشدد يادلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، على أن استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، هو الملف الأكثر إلحاحا، وأنه يمكن العودة إلى المحور لأنه، بحسب قوله، ليس "صخرة وجود إسرائيل".وأشار الجنرال عاموس يادلين، إلى أنه "يمكن لإسرائيل تدبر الأمر بوجود محور فيلادلفيا بقبضة الجيش الإسرائيلي أو من دونه"، ويمكن لبلاده العودة إليه مرة ثانية.وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد طلب عقد اجتماع للمجلس الأمني بمحور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن نتنياهو طلب بحث إمكانية اجتماع المجلس الأمني بمحور فيلادلفيا وتم دراسة إمكانية وصول وزراء حكومة نتنياهو عبر ناقلات جند مدرعة، لكن طلبه رُفض لأسباب أمنية.وأوضحت القناة أن هدف بنيامين نتنياهو، من إحضار وزراء حكومته إلى محور فيلادلفيا، يكمن في إقناعهم بأهمية البقاء في منطقة المحور وإيصال رسالة صريحة إلى الفصائل الفلسطينية.وأشارت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في المحور الفاصل بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية، كان شرطا أضافه نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي خلال مشاركته الأخيرة في المباحثات الأخيرة بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240828/تقرير-نتنياهو-طلب-عقد-اجتماع-المجلس-الأمني-في-محور-فيلادلفيا-1092182246.html
https://sarabic.ae/20240828/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-رفيع-المستوى-بمعارك-وسط-غزة-1092177232.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

جنرال إسرائيلي سابق: إذا كانت المشكلة تكمن في محور فيلادلفيا فيمكننا العودة إليه مرة ثانية

05:50 GMT 29.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أكد جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، أنه "إذا كانت المشكلة تكمن في محور فيلادلفيا، فيمكن للجيش الإسرائيلي العودة إليه مرة ثانية"، تعليقا على الشرط الذي أضافه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن الجنرال الإسرائيلي السابق عاموس يادلين، أن هناك "مشكلة حقيقية" لبلاده بشأن محور فيلادلفيا، إلا أن إعادة المحتجزين هو الملف الأكثر أولوية في الوقت الراهن، بحسب قوله.
وشدد يادلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، على أن استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، هو الملف الأكثر إلحاحا، وأنه يمكن العودة إلى المحور لأنه، بحسب قوله، ليس "صخرة وجود إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
تقرير: نتنياهو طلب عقد اجتماع المجلس الأمني في محور فيلادلفيا
أمس, 18:39 GMT
وأشار الجنرال عاموس يادلين، إلى أنه "يمكن لإسرائيل تدبر الأمر بوجود محور فيلادلفيا بقبضة الجيش الإسرائيلي أو من دونه"، ويمكن لبلاده العودة إليه مرة ثانية.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد طلب عقد اجتماع للمجلس الأمني بمحور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن نتنياهو طلب بحث إمكانية اجتماع المجلس الأمني بمحور فيلادلفيا وتم دراسة إمكانية وصول وزراء حكومة نتنياهو عبر ناقلات جند مدرعة، لكن طلبه رُفض لأسباب أمنية.
وأوضحت القناة أن هدف بنيامين نتنياهو، من إحضار وزراء حكومته إلى محور فيلادلفيا، يكمن في إقناعهم بأهمية البقاء في منطقة المحور وإيصال رسالة صريحة إلى الفصائل الفلسطينية.
وأشارت القناة، على موقعها الإلكتروني، إلى أن "بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في المحور الفاصل بين مدينتي رفح المصرية ورفح الفلسطينية، كان شرطا أضافه نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي خلال مشاركته الأخيرة في المباحثات الأخيرة بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى بمعارك وسط غزة
أمس, 16:04 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 41 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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