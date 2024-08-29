https://sarabic.ae/20240829/خبير-صيني-يوضح--لـسبوتنيك-هدف-زيارة-سوليفان-إلى-بكين--1092207656.html
خبير صيني يوضح لـ"سبوتنيك" هدف زيارة سوليفان إلى بكين
خبير صيني يوضح لـ"سبوتنيك" هدف زيارة سوليفان إلى بكين
سبوتنيك عربي
أفاد نائب مدير معهد العلاقات الدولية بجامعة "نانجينغ"، تشنغ أنغوانغ، بأن زيارة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان للصين، تهدف إلى استقرار وتطوير... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T14:30+0000
2024-08-29T14:30+0000
2024-08-29T14:30+0000
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وأضاف أنغوانغ لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة جيك سوليفان للصين ترتبط بآمال معينة في استقرار وتطوير العلاقات بين الدول، ونحن نتحدث عن القدرة في السيطرة على تصاعد المشاكل الناشئة بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن الرغبة في توسيع التعاون الثنائي".واختتم الخبير بأن "الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة له أهمية سياسية كبيرة ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا للعالم ككل".
https://sarabic.ae/20240829/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-الصين-تثير-قلق-واشنطن-والانتخابات-الأمريكية-تشكل-مرحلة-مفصلية-1092196093.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير صيني يوضح لـ"سبوتنيك" هدف زيارة سوليفان إلى بكين
حصري
أفاد نائب مدير معهد العلاقات الدولية بجامعة "نانجينغ"، تشنغ أنغوانغ، بأن زيارة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان للصين، تهدف إلى استقرار وتطوير العلاقات بين الدول.
وأضاف أنغوانغ لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة جيك سوليفان للصين ترتبط بآمال معينة في استقرار وتطوير العلاقات بين الدول، ونحن نتحدث عن القدرة في السيطرة على تصاعد المشاكل الناشئة بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن الرغبة في توسيع التعاون الثنائي".
وبعد اجتماع قادة الصين والولايات المتحدة في سان فرانسيسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تم استئناف آليات الاتصالات الاستراتيجية الثنائية، لتصبح المفاوضات في بكين خطوة نحو تنفيذ خارطة الطريق لتطوير العلاقات بين الدول، محددة على أعلى مستوى، وفقا للخبير.
بالإضافة إلى ذلك، خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، أثار العديد من المرشحين قضايا العلاقات مع الصين، وهذا في الواقع يدخل حالة من عدم اليقين في العلاقات الثنائية، وبالتالي فإن المفاوضات في بكين مهمة من وجهة النظر هذه، حسبما أفاد أنغوانغ.
واختتم الخبير بأن "الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة له أهمية سياسية كبيرة ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا للعالم ككل".