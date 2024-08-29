خبير صيني يوضح لـ"سبوتنيك" هدف زيارة سوليفان إلى بكين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240829/خبير-صيني-يوضح--لـسبوتنيك-هدف-زيارة-سوليفان-إلى-بكين--1092207656.html
خبير صيني يوضح لـ"سبوتنيك" هدف زيارة سوليفان إلى بكين
خبير صيني يوضح لـ"سبوتنيك" هدف زيارة سوليفان إلى بكين
سبوتنيك عربي
أفاد نائب مدير معهد العلاقات الدولية بجامعة "نانجينغ"، تشنغ أنغوانغ، بأن زيارة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان للصين، تهدف إلى استقرار وتطوير... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T14:30+0000
2024-08-29T14:30+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_a8222c2b7422280e242cc516adc0278d.jpg
وأضاف أنغوانغ لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة جيك سوليفان للصين ترتبط بآمال معينة في استقرار وتطوير العلاقات بين الدول، ونحن نتحدث عن القدرة في السيطرة على تصاعد المشاكل الناشئة بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن الرغبة في توسيع التعاون الثنائي".واختتم الخبير بأن "الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة له أهمية سياسية كبيرة ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا للعالم ككل".
https://sarabic.ae/20240829/باحث-سياسي-لـسبوتنيك-الصين-تثير-قلق-واشنطن-والانتخابات-الأمريكية-تشكل-مرحلة-مفصلية-1092196093.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/10/1063742152_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6a71fb74b380ee83bdf19d5bbeed0210.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير صيني يوضح لـ"سبوتنيك" هدف زيارة سوليفان إلى بكين

14:30 GMT 29.08.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبر
حصري
أفاد نائب مدير معهد العلاقات الدولية بجامعة "نانجينغ"، تشنغ أنغوانغ، بأن زيارة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان للصين، تهدف إلى استقرار وتطوير العلاقات بين الدول.
وأضاف أنغوانغ لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة جيك سوليفان للصين ترتبط بآمال معينة في استقرار وتطوير العلاقات بين الدول، ونحن نتحدث عن القدرة في السيطرة على تصاعد المشاكل الناشئة بين الصين والولايات المتحدة، فضلا عن الرغبة في توسيع التعاون الثنائي".
وبعد اجتماع قادة الصين والولايات المتحدة في سان فرانسيسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تم استئناف آليات الاتصالات الاستراتيجية الثنائية، لتصبح المفاوضات في بكين خطوة نحو تنفيذ خارطة الطريق لتطوير العلاقات بين الدول، محددة على أعلى مستوى، وفقا للخبير.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
باحث سياسي لـ"سبوتنيك": الصين تثير قلق واشنطن والانتخابات الأمريكية تشكل مرحلة مفصلية
11:01 GMT
بالإضافة إلى ذلك، خلال الحملة الانتخابية الأمريكية، أثار العديد من المرشحين قضايا العلاقات مع الصين، وهذا في الواقع يدخل حالة من عدم اليقين في العلاقات الثنائية، وبالتالي فإن المفاوضات في بكين مهمة من وجهة النظر هذه، حسبما أفاد أنغوانغ.
واختتم الخبير بأن "الحفاظ على الاتصالات الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة له أهمية سياسية كبيرة ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا للعالم ككل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
حيفا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. فصائل عراقية مسلحة تستهدف محطة كهرباء حيفا شمالي إسرائيل15:23 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:31 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала