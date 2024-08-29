https://sarabic.ae/20240829/رئيس-الطاقة-الذرية-الإيرانية-صناعتنا-النووية-تقدم-منتجات-راقية-لتقدم-البلاد-1092189623.html

رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: صناعتنا النووية تقدم منتجات راقية لتقدم البلاد

رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: صناعتنا النووية تقدم منتجات راقية لتقدم البلاد

سبوتنيك عربي

صرح محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، بأن "الصناعة النووية في البلاد، تصنع منتجات راقية لتحقيق التقدم فيها". 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T07:16+0000

2024-08-29T07:16+0000

2024-08-29T07:17+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إيران

أخبار إيران

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074294649_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6db607d6c3ba2e57b7504d8b18f84de.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، تصريحات أدلى بها إسلامي، أشاد فيها بالصناعات النووية الإيرانية، مؤكدا بقوله: "اجتزنا طريقًا صعبًا للوصول إلى هذه المكانة".وتأتي تصريحات إسلامي، في أعقاب تجدد الحديث حول البرنامج النووي الإيراني، حيث كانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد انتقدت في يونيو/ حزيران الماضي، بيان "مجموعة السبع"، الذي أدان "تكثيف برنامج إيران النووي".ونقلت وكالة "إرنا" عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده دعت "مجموعة السبع" إلى النأي بنفسها عما أسماه بـ"سياسات الماضي التدميرية"، في إشارة إلى بيان المجموعة الدولية، الذي ندد بتكثيف طهران لأنشطتها النووية، في الآونة الأخيرة.وكانت "مجموعة دول السبع" قد حذرت إيران من "المضي قدما في برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم"، موضحة في بيانها أنها "على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت إيران صواريخ بالستية إلى روسيا".وقال ناصر كنعاني: "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا، هي خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط، وبعض الدول تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات ضد إيران".يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المؤلف من 35 دولة) قد أصدر قرارا، قبل نحو شهرين، يدعو إيران إلى "تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية والتراجع عن الحظر، الذي فرضته في الآونة الأخيرة، على دخول المفتشين من الوكالة إلى الأراضي الإيرانية".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده مستمرة في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسيا".

https://sarabic.ae/20240826/إيران-ردنا-على-إسرائيل-سيكون-محددا-ومحسوبا-ودقيقا-1092097051.html

https://sarabic.ae/20240821/سيفاجأون-من-الأرض-وربما-من-السماء-إيران-تكشف-خطة-الرد-الدقيقة-على-إسرائيل-1091944139.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار