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رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: صناعتنا النووية تقدم منتجات راقية لتقدم البلاد
رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: صناعتنا النووية تقدم منتجات راقية لتقدم البلاد
سبوتنيك عربي
صرح محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، بأن "الصناعة النووية في البلاد، تصنع منتجات راقية لتحقيق التقدم فيها". 29.08.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، تصريحات أدلى بها إسلامي، أشاد فيها بالصناعات النووية الإيرانية، مؤكدا بقوله: "اجتزنا طريقًا صعبًا للوصول إلى هذه المكانة".وتأتي تصريحات إسلامي، في أعقاب تجدد الحديث حول البرنامج النووي الإيراني، حيث كانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد انتقدت في يونيو/ حزيران الماضي، بيان "مجموعة السبع"، الذي أدان "تكثيف برنامج إيران النووي".ونقلت وكالة "إرنا" عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده دعت "مجموعة السبع" إلى النأي بنفسها عما أسماه بـ"سياسات الماضي التدميرية"، في إشارة إلى بيان المجموعة الدولية، الذي ندد بتكثيف طهران لأنشطتها النووية، في الآونة الأخيرة.وكانت "مجموعة دول السبع" قد حذرت إيران من "المضي قدما في برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم"، موضحة في بيانها أنها "على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت إيران صواريخ بالستية إلى روسيا".وقال ناصر كنعاني: "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا، هي خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط، وبعض الدول تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات ضد إيران".يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المؤلف من 35 دولة) قد أصدر قرارا، قبل نحو شهرين، يدعو إيران إلى "تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية والتراجع عن الحظر، الذي فرضته في الآونة الأخيرة، على دخول المفتشين من الوكالة إلى الأراضي الإيرانية".وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده مستمرة في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسيا".
https://sarabic.ae/20240826/إيران-ردنا-على-إسرائيل-سيكون-محددا-ومحسوبا-ودقيقا-1092097051.html
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رئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: صناعتنا النووية تقدم منتجات راقية لتقدم البلاد

07:16 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 07:17 GMT 29.08.2024)
© AP Photo / Vahid Salemiمؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023.
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرح محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، بأن "الصناعة النووية في البلاد، تصنع منتجات راقية لتحقيق التقدم فيها".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، تصريحات أدلى بها إسلامي، أشاد فيها بالصناعات النووية الإيرانية، مؤكدا بقوله: "اجتزنا طريقًا صعبًا للوصول إلى هذه المكانة".
وتأتي تصريحات إسلامي، في أعقاب تجدد الحديث حول البرنامج النووي الإيراني، حيث كانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد انتقدت في يونيو/ حزيران الماضي، بيان "مجموعة السبع"، الذي أدان "تكثيف برنامج إيران النووي".
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ونقلت وكالة "إرنا" عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده دعت "مجموعة السبع" إلى النأي بنفسها عما أسماه بـ"سياسات الماضي التدميرية"، في إشارة إلى بيان المجموعة الدولية، الذي ندد بتكثيف طهران لأنشطتها النووية، في الآونة الأخيرة.
وكانت "مجموعة دول السبع" قد حذرت إيران من "المضي قدما في برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم"، موضحة في بيانها أنها "على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت إيران صواريخ بالستية إلى روسيا".
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21 أغسطس, 05:53 GMT
وقال ناصر كنعاني: "أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا، هي خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط، وبعض الدول تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات ضد إيران".
يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المؤلف من 35 دولة) قد أصدر قرارا، قبل نحو شهرين، يدعو إيران إلى "تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية والتراجع عن الحظر، الذي فرضته في الآونة الأخيرة، على دخول المفتشين من الوكالة إلى الأراضي الإيرانية".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده مستمرة في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسيا".
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