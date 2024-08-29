https://sarabic.ae/20240829/رئيس-حزب-إسرائيلي-علينا-الإطاحة-بحكومة-نتنياهو-ونقل-موعد-التظاهرات-إلى-منتصف-الأسبوع-المقبل-1092189387.html
رئيس حزب إسرائيلي: علينا الإطاحة بحكومة نتنياهو ونقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع
رئيس حزب إسرائيلي: علينا الإطاحة بحكومة نتنياهو ونقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع
سبوتنيك عربي
دعا رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، ونقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع وليس نهايته. 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T06:53+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن يائير جولان، رئيس حزب "العمل"، دعوته إلى نقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع، وزيادة عددها، وعدم الاكتفاء بخروج تظاهرات في عطلات نهاية الأسبوع.وفي الوقت نفسه، دعا جولان أيضا إلى "توحد المعارضة الإسرائيلية والعمل على الإطاحة بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات برلمانية"، وشدد على أن "التظاهرات لابد وأن تكون فعالة بهدف إيصال رسالة لنتنياهو وأعضاء حكومته بأنها فقدت الشرعية".وفي السياق ذاته، بثت القناة 12 الإسرائيلية، تسجيلا صوتيا مسربا، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه عائلات الرهائن المحررين وأقاربهم الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.ووفقا للتسريب الصوتي، فإن نتنياهو، قال لعائلات الرهائن إن "إسرائيل لم تخسر في السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)"، مشيرًا إلى أن "حصيلة ضحايا الهجوم كانت جزءا بسيطا من حصيلة الهولوكوست"، مضيفا لعائلات الرهائن، الذين قامت القناة التلفزيونية بتغيير أصواتهم جميعا: "أريد أن أخبركم بما أنا مشغول به. أنا أتعامل مع منع تدمير هذا البلد".وردًا على ذلك، سألته إحدى الرهائن السابقات عما إذا كان يقول إن "الحرب أكثر أهمية من الرهائن"، فرد نتنياهو: "لم تكوني تستمعي إليّ بعناية كافية".وبعد أن تحول النقاش إلى قضية صفقة الرهائن، انتقدت إحدى الرهائن المفرج عنها الحديث المتكرر عن النصر على "حماس"، وقالت إنها "تفهم معنى النصر هذا والنصر ذاك، ولكننا خسرنا بالفعل في السابع من أكتوبر"، مضيفة: "دعونا نعيد الرهائن، هكذا سننتصر".وتقول إسرائيل إن "حركة حماس لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، من مستوطنات جنوب إسرائيل"، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا، وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.
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الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة
الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة
رئيس حزب إسرائيلي: علينا الإطاحة بحكومة نتنياهو ونقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع
06:53 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 06:56 GMT 29.08.2024)
دعا رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الخميس، إلى الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو، ونقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع وليس نهايته.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن يائير جولان، رئيس حزب "العمل"، دعوته إلى نقل موعد التظاهرات إلى منتصف كل أسبوع، وزيادة عددها، وعدم الاكتفاء بخروج تظاهرات في عطلات نهاية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، دعا جولان أيضا إلى "توحد المعارضة الإسرائيلية والعمل على الإطاحة بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات برلمانية"، وشدد على أن "التظاهرات لابد وأن تكون فعالة بهدف إيصال رسالة لنتنياهو وأعضاء حكومته بأنها فقدت الشرعية".
وفي السياق ذاته، بثت القناة 12 الإسرائيلية، تسجيلا صوتيا مسربا، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه عائلات الرهائن المحررين وأقاربهم الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
ووفقا للتسريب الصوتي
، فإن نتنياهو، قال لعائلات الرهائن إن "إسرائيل لم تخسر في السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)"، مشيرًا إلى أن "حصيلة ضحايا الهجوم كانت جزءا بسيطا من حصيلة الهولوكوست"، مضيفا لعائلات الرهائن، الذين قامت القناة التلفزيونية بتغيير أصواتهم جميعا: "أريد أن أخبركم بما أنا مشغول به. أنا أتعامل مع منع تدمير هذا البلد".
وردًا على ذلك، سألته إحدى الرهائن السابقات عما إذا كان يقول إن "الحرب أكثر أهمية من الرهائن"، فرد نتنياهو: "لم تكوني تستمعي إليّ بعناية كافية".
وبعد أن تحول النقاش إلى قضية صفقة الرهائن
، انتقدت إحدى الرهائن المفرج عنها الحديث المتكرر عن النصر على "حماس"، وقالت إنها "تفهم معنى النصر هذا والنصر ذاك، ولكننا خسرنا بالفعل في السابع من أكتوبر"، مضيفة: "دعونا نعيد الرهائن، هكذا سننتصر".
وتقول إسرائيل إن "حركة حماس لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم، في 7 أكتوبر( تشرين الأول الماضي)، من مستوطنات جنوب إسرائيل"، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا، وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزين، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 93 ألف مصاب.