https://sarabic.ae/20240829/سياسي-لـسبوتنيك-أتوقع-اتساع-رقعة-الحرب-في-السودان-في-هذه-الحالة-1092208718.html

سياسي لـ"سبوتنيك": أتوقع اتساع رقعة الحرب في السودان في هذه الحالة

سياسي لـ"سبوتنيك": أتوقع اتساع رقعة الحرب في السودان في هذه الحالة

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور محمد مصطفى، أنه يتوقع اتساع دائرة الحرب في البلاد، إذا لم يرفع أصحاب المصالح أيديهم عن السودان، وإذا لم يهتم... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T15:08+0000

2024-08-29T15:08+0000

2024-08-29T15:08+0000

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وقال مصطفى في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الذين يحركون أدوات الحرب ويوسعون دائرتها هم الساسة حديثو العهد في الداخل والخارج، هم يهتمون فقط بمصالحهم بعيدٱ عن أمن المواطن وسلامته، ويحركون كل من كان لديه مصالح وإمكانيات بوعود وفواتير مؤجلة، فهم يسعون للسلطة ولو كانت مقيدة بشروط و وصايا سواء كانت إقليمية أو دولية.وأضاف رئيس الحركة الشعبية، أن الذين كانوا يعولون على جنيف لتحقيق أي سلام وإن لم يعزز استقرار السودان واستقلاله ولا يحقق سلاما شاملا وعادلا يبعد السودان من التبعية ومكبلات الفواتير، هم ومسانديهم سيدفعون بمزيد من أدوات وآليات الحرب ظنا منهم أن هذا سوف يساعدهم على تحقيق ما يسعون إليه.وتابع مصطفى: أعتقد أن تستمر مفاوضات جنيف بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن يتحقق وقف إطلاق نار شامل وينخرط الأطراف في عملية سلمية قد تكون معقدة جدا لكن سوف يتحقق السلام.وأوضح أنه لكي تحقق مفاوضات جنيف هدفها، فالمدخل الصحيح إليها هو تنفيذ إعلان جدة، لذلك لا بد من التركيز في هذه النقطة حتى تستطيع الوساطة معالجة ثغرة قانونية ظلت العقبة الكبيرة التي تقف أمام تقدم أي مفاوضات.وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بريللو، قد حذر في وقت سابق من أن "قوات الدعم السريع تستعد لشن هجوم جديد على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مع استمرار قصف الجيش للمدينة".وحث بريللو "طرفي النزاع على وقف القصف لمنع وقوع المزيد من الدمار على المدينة المنكوبة"، مشددًا على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين.من جانبه، أكد قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن حكومته لن تنضم إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع في جنيف بسويسرا، متعهدا بدلا من ذلك "بالقتال لمدة 100 عام".وقال البرهان إن "السودان يواجه مؤامرة دولية وإقليمية وتم الاستعانة بمرتزقة لتنفيذ أجندتها"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه "احتار من الدول التي أشادت بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأن المجتمع الدولي يشيد بحميدتي، الذي ترتكب قواته الجرائم، وهذا يؤكد تعرض السودان لمؤامرة دولية وإقليمية"، وفق قوله.تأتي تصريحات عبد الفتاح البرهان، بعد أن لوّحت قوات الدعم السريع، بإعلان حكومة موازية في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك مع رفض الجيش السوداني التفاوض في جنيف.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240829/أمريكا-تحث-طرفي-النزاع-في-السودان-على-وقف-القصف-لمنع-وقوع-المزيد-من-الدمار-بمدينة-الفاشر-1092191793.html

https://sarabic.ae/20240825/بتحليل-لغة-جسده-الدعم-السريع-يرد-على-تعهد-البرهان-بالقتال-100-عام-1092080552.html

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